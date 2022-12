“Giorgia squalificata da Sanremo”, l’annuncio di Amadeus a Viva Rai2 dopo la gag di Fiorello Nel corso della penultima puntata di Viva Rai2 Fiorello fa ascoltare la presunta canzone che Giorgia porterà in gara a Sanremo 2023. Pochi secondi e arriva la chiamata in diretta di Amadeus: “Ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo”.

A cura di Andrea Parrella

A Fiorello è concesso tutto, persino far squalificare Giorgia dal Festival di Sanremo 2023. Naturalmente per scherzo, o almeno si spera. Il conduttore di Viva Rai2, che si conferma una delle novità più interessanti della stagione televisiva, continua a fare il bello e il cattivo tempo durante il suo programma mattutino, approfittando stavolta dell'attesa per il Festival di Sanremo che sarà di fatto alle porte dopo le vacanze natalizie.

Lo scherzo di Fiorello in diretta

La sua gag, questa volta, va a colpire una delle protagoniste annunciate della prossima edizione, Giorgia, che con una vittoria e un secondo posto in bacheca torna in gara a Sanremo dopo anni con la canzone "Parole dette male" (qui tutte le canzoni in gara). E Fiorello, durante la puntata del 22 dicembre, ha scherzato su uno dei punti inderogabili del regolamento di Sanremo, il divieto assoluto di far ascoltare la canzone in gara prima dell'inizio della manifestazione. Il mattatore siciliano ha mostrato la conversazione WhatsApp con la cantante in cui Giorgia gli invia la canzone che porterà in gara, raccomandando massima prudenza. "Ne facciamo ascoltare solo 3 secondi, il regolamento lo consente", dice Fiorello a Biggio e Casciari preoccupatissimi.

La telefonata di Amadeus

Si sente quindi un accenno di una canzone con la voce di Giorgia (che in queste prime settimane di Viva Rai2 ha partecipato, peraltro, ai finti trailer con Simone Montedoro). Pochi secondi e arriva la telefonata di Amadeus, che si finge arrabbiatissimo con Fiorello: "Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone". "Guarda che non si è sentito", risponde Fiorello, ma il direttore artistico ribatte:

Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c'è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così.

Quindi Amadeus mette giù e per alcuni minuti resta il dubbio: sarà vero oppure no? Fiorello riceve molti messaggi in diretta, compresa la moglie che gli chiede cosa abbia combinato. Pochi minuti dopo svela la gag e racconta che non lo sapeva nessuno, nemmeno Casciari e Biggio. Unici complici proprio Giorgia e Amadeus.

Per ora nessun commento di Giorgia, che verosimilmente arriverà nel corso della giornata. Il segreto assoluto sulle canzoni è un tema forte nelle settimane che precedono il Festival e negli ultimi due anni ha (quasi) fatto due vittime illustri. Prima il già citato Fedez, che aveva erroneamente pubblicato sui social un video in cui si sentiva un pezzo della sua canzone. Lo scorso anno, invece, era toccato a Gianni Morandi, che sarà co-conduttore con Amadeus nella prossima edizione.