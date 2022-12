Viva Rai2 di Fiorello si ferma per le vacanze di Natale: quando torna in onda nel 2023 Viva Rai2, lo show mattutino di Fiorello, si ferma per le vacanze di Natale: l’ultima puntata dell’anno andrà in onda venerdì 23 dicembre, mentre la prima del 2023 è in programma per lunedì 16 gennaio. Nel mentre gli spettatori potranno godersi il “best of” di queste settimane.

A cura di Elisabetta Murina

Viva Rai2, lo show mattutino di Fiorello, si prende una pausa per le vacanze di Natale. Dopo due settimane di messa in onda, in cui ha registrato un ottimo risultato in termini di ascolti, l'esperimento del conduttore va in vacanza per circa 20 giorni. L'ultima puntata andrà in onda venerdì 23 dicembre 2022, mentre la prima del 2023 è in programma per lunedì 16 gennaio. Gli spettatori però non rimaranno senza Fiorello, che ha preparato un best of da mandare in onda.

Quando torna in onda Viva Rai 2 dopo le vacanze di Natale

L'ultima puntata dello show di Fiorello andrà in onda venerdì 23 dicembre su Rai2. Poi Viva Rai2 si prende una pausa per Natale, Santo Stefano e il resto delle festività, lunga circa 20 giorni. La prima puntata del nuovo anno andrà infatti in onda lunedì 16 gennaio. Tuttavia il pubblico non rimarrà senza il quotidiano appuntamento della rassegna stampa del conduttore perché proprio dal 26 dicembre andrà in onda una sorta di best of di queste due prime settimane, dal titolo In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio. Si tratta di una pillola di circa 15 minuti che permetterà a Fiorello e al suo gruppo di lavoro di non interrompere il rapporto con il pubblico televisivo, anche nei giorni di festa.

Gli ottimi risultati di Viva Rai 2

L'esperimento mattutino di Fiorello, iniziato il 5 dicembre su Rai2, ha registrato un ottimo indice di gradimento e portato a casa un successo di ascolti di dimensioni inattese. Ha rivoluzionato la programmazione mattutina della rete, conquistando 683.000 spettatori, con il 14.1% di share nella sua puntata di debutto. Una crescita prevedibile rispetto alla media di Rai 2 in quella stessa fascia oraria, le 7 del mattino, che si aggirava intorno all'1%. Il risultato è frutto di un meccanismo in cui improvvisazione, imprevisti e ospiti si mescolano alla perfezione.