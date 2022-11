Viva Rai2 in arrivo il 5 dicembre alle 7.15: la conferenza stampa di Fiorello in diretta

Fiorello sulla tragedia che ha travolto il popolo di Ischia, franata a causa del maltempo: "Sembrava giusto spendermi un minimo per il popolo di Ischia e ho parlato di una certa ipocrisia nel fare quello che fanno tutti: dire mi dispiace ma poi fare lo stesso il mio spettacolo, il solito the show must go on. Ci siamo stufati un po' tutti di sentire le stesse cose, c'è un libro, un copione già scritto in frasi come ‘si poteva evitare'. Riguarda tutti, riguarda le istituzioni, le cose non cambiano, che siano di destra o sinistra. Un territorio che frana sotto i nostri occhi, eppure l'intervento a parole arriva sempre dopo la tragedia. Passerà del tempo e ci dimenticheremo pure di Ischia, non va bene. Andava urlata un'emergenza prima, non dopo, quando ormai la gente ha perso la vita. Bisogna agire, l'Italia va aggiustata, non rattoppata, e anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte e seguire le regole".