Frana a Ischia, news di oggi: 7 morti e 5 dispersi. Tra le vittime un neonato di 21 giorni

"Era stremato": così Cosmo Pirolozzi, il 49enne vigile del fuoco di Ischia, intervistato dal Corriere. Si tratta di uno dei tre pompieri che ha tirato fuori dal fango Giovan Giuseppe Di Massa, detto Peppe l'idraulico, come è conosciuto sull'oggi ed oggi noto in tutto il mondo come "L'uomo nel fango", che è stato il primo a essere salvato mentre era bloccato in un muro di melma e detriti dopo la frana. L'uomo era stato travolto e trascinato prima di finire in un seminterrato dove ha rischiato di finire annegato e dove i pompieri lo hanno salvato prima che fosse troppo tardi. Al salvataggio ha partecipato anche uno dei carabinieri accorsi sul posto. Le immagini, riprese con un telefonino, hanno fatto il giro del mondo. Di Massa ora si trova all'ospedale Cardarelli di Napoli, per lesioni interne all’addome dovute a trauma da schiacciamento.