Il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato di emergenza” a Ischia per un anno: stanziati 2 milioni Nominata commissario straordinario Simonetta Calcaterra. Il presidente del Consiglio Meloni sarà in visita sull’isola di Ischia nei prossimi giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno a Ischia, colpita da una frana con fiume di fango causata dal maltempo nella giornata di ieri. Stanziati già 2 milioni di euro per la messa in sicurezza e la ricostruzione. La decisione del Cdm, presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, è arrivata su proposta del ministro per la Protezione civile e per il Sud, Nello Musumeci, sarà seguita dall'ordinanza del capo della Protezione civile. Nominata commissario straordinario per la frana Simonetta Calcaterra, già presidente del COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile è commissario straordinario di Casamicciola. Il presidente del Consiglio Meloni, ha annunciato Musumeci, sarà in visita sull'isola di Ischia nei prossimi giorni.

Simonetta Calcaterra, commissario straordinario per l’emergenza a Ischia

Si cercano 11 dispersi, sfollati in hotel e Palazzetto Sport

Continuano le ricerche degli 11 dispersi a Ischia, tra i quali 2 bambini neonati e una anziana di 93 anni bloccata in casa dal fango, che ha sommerso l'abitazione fino a 3 metri d'altezza. I vigili del fuoco e gli altri soccorritori stanno effettuando le ricerche sia dall'aria, con gli elicotteri, che per terra e per mare, con i sommozzatori. Nel pomeriggio saranno eseguiti i rilievi e si deciderà il perimetro di sicurezza.

Sono 167 al momento gli sfollati, secondo gli ultimi dati della Prefettura di Napoli, rilasciati questa mattina. Il prossimo aggiornamento ci sarà alle ore 18,00. Numeri però non definitivi, perché le condizioni di sicurezza non sono ancora definite. Gli sfollati hanno trovato sistemazione in alcuni casi presso l'Hotel Michelangelo a Forio, in altri presso il Palazzetto dello Sport, sempre a Forio. Oppure sistemazione autonomamente.

Meloni ringrazia i soccorritori, sarà a Ischia la prossima settimana

In apertura del Cdm, la Premier Giorgia Meloni ha ringraziato tutti i soccorritori. Alla riunione del consiglio hanno partecipato tra gli altri, i ministri Antonio Tajani (anche vicepremier), Elisabetta Alberti Casellati, Schillaci, Nello Musumeci, Adolfo Urso, Matteo Piantedosi, Francesco Lollobrigida, Giberto Pichetto Fratin, Eugenia Roccella e Daniela Santanchè. Nei prossimi giorni, Meloni sarà personalmente a Ischia.

De Luca: "Grazie Meloni, servono più fondi"

Sulla vicenda è intervenuto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca:

"Ringrazio il presidente del Consiglio Meloni per la sua vicinanza e per la sua sensibilità – ha detto a Rainews24 – Come regione abbiamo chiesto al governo "lo stato di calamità, che credo sarà deliberato in questi minuti, la nomina di un commissario di governo per l'aspetto idrogeologico, e risorse aggiuntive, per completare questo intervento, rispetto a quelle stanziate dalla Regione Campania. Politiche di medio-lungo periodo, stanziamenti imponenti, ultradecennali, apparati pubblici che funzionano, e norme di semplificazione radicale".