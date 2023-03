Casamicciola, ritrovata la borsa di Eleonora, prima vittima della frana: era nel fango da 4 mesi Il borsello con i documenti, il portafogli e gli effetti personali era sepolto nei pressi di via Celario, la zona maggiormente investita dal fiume di fango. Ritrovato dai lavoratori della Sma Campania: “Un momento doloroso”

A cura di Pierluigi Frattasi

La 31enne Eleonora Sirabella, prima vittima della frana di Casamicciola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ritrovata dopo 4 mesi la borsa di Eleonora Sirabella, la commessa di 31 anni, prima vittima accertata del fiume di fango che ha devastato Casamicciola, sull'isola di Ischia, il 26 novembre scorso, causando la morte di 12 persone. Tra queste anche un bambino di appena 21 giorni. Il borsello, con all'interno portafogli e documenti ancora intatti, è stato rinvenuto in questi giorni durante le operazioni di pulizia e messa in sicurezza che la Sma Campania, società in house della Regione Campania, svolge dal giorno della calamità. "È stato un ritrovamento commovente, ma anche doloroso – hanno dichiarato gli operatori Sma al lavoro – ci ha ricordato ancora una volta l'entità della tragedia vissuta, facendoci rivivere momenti tanto dolorosi".

Il rinvenimento del borsello in via Celario

Quattro mesi dopo la tragedia di Ischia, le operazioni di rimozione delle macerie non sono ancora conclusi. La Sma Campania è impegnata nel ripristino di tutta l’area. In queste settimane, i dipendenti della società partecipata regionale hanno tirato fuori dalle macerie la borsa con gli effetti personali della prima vittima del crollo. Il rinvenimento è avvenuto in via Celario, a pochi passi dall’abitazione della vittima ed è il luogo dove attualmente si sta procedendo con lo sgombero dei detriti.

"I nostri operatori – affermano i membri del cda Sma, Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso – lavorano con determinazione e scrupolo e il nostro impegno a Ischia – spiegano – è totale, e ognuno di noi, per quel che può, deve rendersi parte attiva per riportare la vita dell’isola alla normalità. Tutte le attività, come abbiamo già ribadito più volte, avranno un ordine prioritario dettato dalle necessità che si presenteranno man mano durante i lavori".

Le 12 vittime della tragedia di Casamicciola

Sono 12 le vittime della frana di Casamicciola che sabato 26 novembre 2023 ha devastato il Comune dell'isola di Ischia. Eleonora Sirabella, commessa di 31 anni, fu la prima vittima ad essere ritrovata la mattina di sabato 26 novembre. Pochi giorni dopo fu recuperato anche il corpo del suo compagno, Salvatore Impagliazzo, di 32 anni. Tra le vittime anche la famiglia Monti, col papà Gianluca, 38 anni, la moglie Valentina Castagna, 37 anni, e i loro tre figli Michele, 15 anni, Francesco, 11 anni, e Maria Teresa, 6 anni. Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e il piccolo Giovan Giuseppe, di appena 21 giorni, la vittima più giovane. La signora bulgara Nikolinka Ganceva Blagova, 58 anni, conosciuta da tutti come Nina. Maria Teresa Arcamone, 31 anni, giovane barista ischitana, è stata l'ultima ad essere ritrovata, il 6 dicembre, dopo dieci giorni di ricerche.