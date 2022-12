A Ischia oggi i funerali di Maurizio, Giovanna e del piccolo Giovan Giuseppe, uccisi dalla frana Le esequie, tenute in forma privata, nella Parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano dalle ore 11.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dolore e commozione oggi a Ischia, per i funerali di Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, della moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e del piccolo Giovan Giuseppe, di appena 21 giorni, la vittima più giovane della frana di fango e detriti che ha devastato Casamicciola il 26 novembre scorso. Le bare della famiglia distrutta dal disastro naturale, ricoperte di fiori. Palloncini bianchi per il bimbo strappato alla vita così precocemente. I comuni di Ischia hanno proclamato il lutto cittadino per i giorni delle esequie, con le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. Chiusi anche i negozi per un'ora in segno di lutto.

Tanti cittadini hanno voluto partecipare oggi, venerdì 9 dicembre 2022, alle esequie, tenute in forma privata, nella Parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano, a partire dalle ore 11,00. Ma la camera ardente è stata aperta già dalle 9,00 per consentire a chi lo volesse di poter dare un ultimo saluto alla famiglia.

I funerali di Maurizio, Giovanna e del piccolo Giovan Giuseppe / Fanpage.it

I funerali privati delle 12 vittime

Sono giorni di lutto per l'Isola Verde, dopo la tragedia del 26 novembre scorso che ha mietuto 12 vittime, tra le quali 4 bambini. Le famiglie hanno deciso di rifiutare i funerali di Stato, dopo il dissequestro delle salme da parte della Procura della Repubblica, per questo motivo le cerimonie funebri si stanno tenendo in forma privata e in diversi giorni.

Mercoledì 7 dicembre si sono svolti i funerali di Eleonora Sirabella, 31 anni e del compagno Salvatore Impagliazzo, 32 anni. Eleonora è stata la prima vittima accertata della tragedia di Ischia. Il corpo della commessa è stato ritrovato e identificato nella serata dello stesso 26 novembre, ma si sono dovuti attendere 11 giorni per celebrare i funerali. Il corpo di Salvatore, invece, è stato ritrovato soltanto qualche giorno dopo. Mercoledì le bare dei due innamorati erano una accanto all'altra sull'altare, ricoperte di fiori, sono state salutate da un silenzio commosso e irreale all'arrivo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lacco Ameno.

In chiesa erano presenti anche Giovanni Legnini, Commissario straordinario per l'emergenza ad Ischia, nonché i sindaci dei sei Comuni isolani. All'uscita, invece, in cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi sulle note di "Je sto vicino a te" di Pino Daniele.

Sabato i funerali della famiglia Monti, di Maria Teresa e Nina

Sabato 10 dicembre, invece, ci saranno i funerali della famiglia Monti: papà Gianluca, 38 anni, la moglie Valentina Castagna, 37 anni, e i loro tre figli Michele, 15 anni, Francesco, 11 anni, e Maria Teresa, 6 anni. Le esequie nella parrocchia Gesù Buon Pastore, a Ischia.

Alle ore 11,00 si terranno anche i funerali della signora bulgara Nikolinka Ganceva Blagova, 58 anni, conosciuta da tutti come Nina presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore di Ischia.

Sempre sabato, nel pomeriggio alle 16,00, ci saranno i funerali di Maria Teresa Arcamone, presso la Basilica di Santa Restituta in Lacco Ameno. Si tratta dell'ultima vittima della frana del 26 novembre. Mariateresa sarà presente in Basilica già dalle ore 15:00.

Nei giorni fissati per le esequie delle 12 vittime, in tutti e sei i Comuni dell'isola di Ischia è stato proclamato il lutto cittadino. Bandiere all'esterno degli edifici pubblici esposte a mezz'asta. Prevista la sospensione di ogni attività degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici oggi dalle 11 alle 12 e domani, 10 dicembre, dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17.