Oggi i primi funerali delle vittime della frana a Ischia, lutto cittadino sull’isola Oggi i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime della frana a Ischia; lutto cittadino sui 6 comuni dell’isola napoletana.

A cura di Nico Falco

Salvatore Impagliazzo ed Eleonora Sirabella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le amministrazioni dei sei Comuni dell'isola di Ischia hanno dichiarato il lutto cittadino per oggi, 7 dicembre, in occasione dei funerali di Eleonora Sirabella e del fidanzato Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime della frana che il 26 novembre scorso ha devastato l'isola del golfo di Napoli. Bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici e scuole chiuse a Casamicciola, l'area più colpita dall'alluvione, e misure analoghe a Lacco Ameno, Forio, Ischia, Serrara Fontana e Barano.

Inizialmente era stata prospettata l'idea di un funerale unico, solenne, per tutte le vittime, ma i familiari hanno invece deciso di procedere con riti separati e in forma privata. Le esequie si terranno alle 11 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Lacco Ameno; durante i funerali, tra le 10:45 e le 12:45, è stata disposta la sospensione di ogni attività degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici. Il corpo di Eleonora Sirabella era stato il primo a essere ritrovato, nel pomeriggio del 26 novembre, ma era stato identificato soltanto in tarda serata; il fidanzato, Salvatore Impagliazzo, era stato invece trovato soltanto nella mattinata del 1 dicembre.

Nei prossimi giorni ci saranno i funerali delle altre dieci vittime: Gianluca Monti, la moglie Valentina Castagna e i tre figli della coppia, Francesco, Maria Teresa e Michele (di 11, 6 e 16 anni), Maurizio Scotto di Minico, 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, il figlio GiovanGiuseppe, 22 giorni, Nikolinka Gancheva Blangova, 58 anni, e Maria Teresa Arcamone, 31 anni, il cui corpo è stato ritrovato soltanto ieri.