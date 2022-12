Trovato il corpo di Mariateresa Arcamone, era l’ultima dispersa dopo la frana di Ischia Ritrovato il corpo della dodicesima vittima della frana di Ischia: si tratta della 31enne Mariateresa Arcamone, l’ultima ancora dispersa da dieci giorni.

È stato trovato il corpo della dodicesima vittima della frana di Ischia: anche se manca ancora il riconoscimento ufficiale, non ci sono molti dubbi che si tratti di Mariateresa Arcamone, l'ultima persona che risultava ancora dispersa. I vigili del fuoco stavano cercando il suo corpo da dieci giorni: il cadavere è riemerso dal fango nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario. I carabinieri di Ischia stanno lavorando per il riconoscimento della salma, sebbene non ci sono praticamente dubbi che si tratti proprio dalla 31enne barista ischitana, l'unica ancora ufficialmente dispersa e il cui corpo mancava all'appello.

Nei prossimi giorni i primi funerali delle vittime

Domani intanto si terranno i funerali, in forma rigorosamente privata, della coppia di fidanzati rimasti uccisi dalla frana: Salvatore Impagliazzo ed Eleonora Sirabella. Nei prossimi giorni, invece, si terranno quelli della famiglia Monti, formata da Gianluca Monti (38 anni) e Valentina Castagna, con i figli Michele (15 anni), Francesco (11 anni) e Mariateresa (6 anni); così come quella formata da Maurizio Scotto di Minico (32 anni), con la moglie Giovanna Mazzella (30 anni) e il figlio GiovanGiuseppe (di soli 22 giorni). L'altra vittima è Nikolinka Gancheva Blangova (58 anni), oltre a Mariateresa Arcamone (31 anni), il cui corpo è stato ritrovato quest'oggi. Un totale di dodici morti accertati, mentre tutti restano col fiato sospeso per le sorti di GiovanGiuseppe Di Massa, il 55enne idraulico salvato dall'alluvione ma le cui condizioni sono peggiorate in questi giorni all'ospedale Cardarelli dove si trova ricoverato.