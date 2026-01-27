Frana di Casamicciola a Ischia, indagati politici e tecnici. Nel 2022 ci furono 12 morti

Non è finita la vicenda giudiziaria sulla tragedia che nel novembre 2022 provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree dell’isola di Ischia.

Una delle scene di devastazione a Casamicciola

Ci sono amministratori e funzionari comunali indagati nell'ambito del supplemento d'indagine per la frana di Casamicciola che, il 26 novembre del 2022, provocò 12 morti e la devastazione di vaste aree dell'isola di Ischia, provincia di Napoli. A fine giugno 2025 i pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti. Motivo? Sostenevano l'impossibilità di individuare responsabilità penali dirette. A questa richiesta si erano tuttavia opposti, tra gli altri, i familiari delle vittime ed l'Amministrazione comunale di Casamicciola.

Il gip Nicola Marrone aveva rigettato la richiesta dei pm Mario Canale e Stella Castaldo e disposto l'imputazione coatta di amministratori e funzionari comunali che si erano succeduti in carica dal 2012 al 2022. I pubblici ministeri attendono la trasmissione delle ultime consulenze dei periti per definire le ipotesi di reato a carico delle persone coinvolte, questo è il motivo per il quale nomi degli indagati non sono stati al momento ancora resi noti.