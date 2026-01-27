napoli
video suggerito
video suggerito
Frana a Casamicciola (Ischia)

Frana di Casamicciola a Ischia, indagati politici e tecnici. Nel 2022 ci furono 12 morti

Non è finita la vicenda giudiziaria sulla tragedia che nel novembre 2022 provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree dell’isola di Ischia.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Una delle scene di devastazione a Casamicciola
Una delle scene di devastazione a Casamicciola
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Frana a Casamicciola (Ischia)

Ci sono amministratori e funzionari comunali indagati nell'ambito del supplemento d'indagine per la frana di Casamicciola che, il 26 novembre del 2022, provocò 12 morti e la devastazione di vaste aree dell'isola di Ischia, provincia di Napoli. A fine giugno 2025 i pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti. Motivo? Sostenevano l'impossibilità di individuare responsabilità penali dirette. A questa richiesta si erano tuttavia opposti, tra gli altri, i familiari delle vittime ed l'Amministrazione comunale di Casamicciola.

Il gip Nicola Marrone aveva rigettato la richiesta dei pm Mario Canale e Stella Castaldo e disposto l'imputazione coatta di amministratori e funzionari comunali che si erano succeduti in carica dal 2012 al 2022. I pubblici ministeri attendono la trasmissione delle ultime consulenze dei periti per definire le ipotesi di reato a carico delle persone coinvolte, questo è il motivo per il quale nomi degli indagati non sono stati al momento ancora resi noti.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Commissioni da un mese in alto mare. C'è il nodo Alaia. Fortini e Cascone, verso l'accordo
Nomine di tre magistrati in Regione: De Falco, Fumo e Tuccillo
Nella prima giunta di Fico salario minimo e dimensionamento scolastico
Salario minimo a 9 euro negli appalti regionali: cosa prevede la legge della Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views