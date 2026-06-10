Frana di Casamicciola, Procura chiede di nuovo l’archiviazione. La tragedia nel 2022, causò 12 morti

La Procura di Napoli ha presentato una nuova richiesta di archiviazione per i 14 indagati nell’inchiesta sulla frana avvenuta nel 2022 a Ischia e che causò 12 vittime.

Le operazioni di soccorso dopo la frana a Casamicciola

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La Procura di Napoli ha presentato una nuova richiesta di archiviazione per l'inchiesta sulla frana di Casamicciola che, alla fine del novembre 2022, devastò il territorio del comune dell'isola di Ischia e causò la morte di 12 persone e ingenti danni ad edifici, infrastrutture e attività economiche; l'istanza è stata depositata l'8 giugno scorso dai sostituti procuratori Stella Castaldo e Mario Canale, nell'ambito del procedimento che vede 14 indagati per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

Si tratta della seconda richiesta di archiviazione della Procura, dopo che, il 2 dicembre 2025, il gip Nicola Marrone del Tribunale di Nola aveva restituito gli atti alla Procura disponendo ulteriori approfondimenti investigativi. L'avviso alle persone offese è stato notificato ai familiari delle vittime e agli altri soggetti interessati dal procedimento, tra cui il Comune di Casamicciola Terme, la la Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea) e il Codacons; entro venti giorni dalla notifica, gli aventi diritto potranno prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione indicando le ulteriori indagini ritenute necessarie. Poi spetterà al gip valutare la nuova richiesta della Procura e le eventuali opposizioni delle persone offese.

La frana investì Casamicciola Terme nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2022, la colata di fango e detriti travolse tutto quello che si trovava sul suo cammino, causando la morte di 12 persone, tra cui interi nuclei familiari, distruggendo abitazioni e veicoli e costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni.