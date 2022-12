Peppe, l’uomo salvato dal fango a Ischia, è ancora in Rianimazione con ventilazione assistita L’idraulico salvato dai pompieri dal fiume di fango di Casamicciola. I medici del Cardarelli non sciolgono la prognosi: “Quadro clinico ancora molto complesso”

A cura di Pierluigi Frattasi

È ancora nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, Giovan Giuseppe Di Massa, l'idraulico di 55 anni travolto dal fiume di fango a Casamicciola Terme nella notte di sabato 26 novembre scorso e salvato dai vigili del fuoco. Peppe, come è soprannominato, dopo essere stato ricoverato al Trauma Center, per uno schiacciamento toracico, è stato trasferito in terapia intensiva, perché le sue condizioni di salute hanno registrato un peggioramento. Per respirare ha la ventilazione assistita. La prognosi resta riservata.

Salvato dai pompieri, è ancora in rianimazione

Attualmente, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è in gestione presso la Rianimazione e il personale sanitario sta valutando la sua capacità respiratoria per poter definire il prosieguo della cura. Non è in pericolo di vita – secondo l'equipe medica – ma il quadro clinico continua ad essere molto complesso. Tanto da rendere necessario la respirazione con la ventilazione assistita.

Sabato 26 novembre, Peppe è stato trasportato come politraumatizzato da Ischia sulla terraferma per essere ricoverato al Cardarelli. Ha inalato fango e ha riportato lo schiacciamento del torace, secondo i referti dei medici che lo hanno in cura. A distanza di quasi 10 giorni è ancora in terapia intensiva. Il personale sanitario non ha ancora sciolto la prognosi, che è ancora riservata. Le sue condizioni pochi giorni dopo il ricovero sembravano essere migliorate. Poi, hanno registrato un peggioramento. Sono 11 in totale le vittime della frana di fango che ha colpito Casamicciola il 26 novembre, con una donna ancora dispersa, mentre sono 5 i feriti, tra i quali anche l'idraulico 55enne.