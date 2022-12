Frana a Ischia, le notizie di oggi in diretta: controlli su centinaia di edifici per far rientrare gli sfollati

Su tutta l'isola di Ischia, in via precauzionale, dopo l'alluvione dello scorso 26 novembre le scuole erano state chiuse. Oggi, lunedì 5 dicembre, dopo oltre una settimana, gli studenti dell'isola torneranno in classe; tutti tranne quelli di Casamicciola, la zona epicentro della frana, dove si è deciso di prolungare la chiusura degli edifici scolastici.

Proprio in merito alle scuole di Casamicciola Simonetta Calcaterra, Commissario straordinario del Comune, ha spiegato: "Sono state oggetto di un sopralluogo: non recano fortunatamente problemi alla staticità e all'agibilità. Il problema che condiziona la scelta di chiusura delle scuole di Casamicciola è determinato prevalentemente dalla problematica legata alla viabilità che al momento si avverte nel comune, sia perché ci sono strade non ancora liberate dal fango, e perché in altre la percorrenza è permessa solo ai mezzi di soccorso".