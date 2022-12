Ischia, ritrovata l’auto di Maria Teresa Arcamone, l’ultima dispersa: era sul tetto della sua casa L’automobile, una Fiat Panda, è stata ritrovata oggi dai soccorritori sul tetto dell’abitazione della donna, l’ultima dispersa dell’alluvione di Casamicciola.

A cura di Valerio Papadia

Del corpo non c'è ancora nessuna traccia, ma l'automobile di Maria Teresa Arcamone, l'ultima persona dispersa dell'alluvione che lo scorso 26 novembre ha devastato Casamicciola, è stata ritrovata nella tarda mattinata di oggi, sabato 3 dicembre. Grazie alla tregua dal maltempo – ma una nuova allerta meteo è prevista fino alle 16 di domani, domenica 4 dicembre – i soccorritori hanno potuto scavare nei pressi dell'abitazione della 31enne, in via Celario, la zona più colpita dalla frana, effettuando il ritrovamento dell'automobile, una Fiat Panda.

L'auto era sul tetto della casa sepolta dal fango

La scoperta della vettura di Maria Teresa Arcamone, cameriera in un bar di Forio d'Ischia, restituisce l'idea della violenza dell'alluvione che ha colpito Casamicciola la scorsa settimana: la Fiat Panda della 31enne è stata infatti ritrovata dagli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sepolta dal fango, sul tetto della sua abitazione. La forza dirompente del fango che, alle prime luci del 26 novembre, ha invaso le strade di Casamicciola, è riuscita quindi a spostare un'automobile fino a farle raggiungere il tetto di una casa. Si scava ancora al fine di ritrovare il corpo di Maria Teresa Arcamone, che come detto è l'ultima dispersa della tragedia di Ischia.

Chi sono le 11 vittime della frana di Casamicciola

Tutti i dispersi, nei giorni scorsi, sono stati ritrovati purtroppo cadavere: sono 11 le vittime accertate dell'alluvione di Casamicciola. La prima vittima è stata Eleonora Sirabella, 31enne, amica di Maria Teresa Arcamone: pochi giorni dopo è stato trovato morto anche il compagno di Eleonora, Salvatore Impagliazzo, marittimo di 32 anni. Tra le prime vittime accertate anche Nikolinka Gancheva Blangova, 58 anni.

Spazzata via dalla furia del fango la famiglia Monti: i primi ad essere stati trovati sono stati i fratellini Francesco e Maria Teresa, 11 e 6 anni. Qualche ora dopo rinvenuto anche il cadavere di Michele, il fratello maggiore, 15 anni. Papà Gianluca Monti, tassista, è stato trovato il primo dicembre, mentre la moglie Valentina Castagna è stata trovata morta qualche ora dopo.

Un'altra famiglia, giovanissima, spazzata via dal fango è quella di Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni e Giovanna Mazzella, 30 anni: insieme a loro è morto anche il loro figlioletto, GiovanGiuseppe, nato da appena 21 giorni, la vittima più giovane della tragedia di Casamicciola.