Salvato dalla frana a Ischia, il Cardarelli: “Ha inalato fango e torace schiacciato, prognosi riservata” L’Ospedale Cardarelli contattato da Fanpage.it:”La prognosi riservata, il paziente è politraumatizzato. Ma è cosciente e costantemente monitorato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha inalato fango e ha riportato lo schiacciamento del torace l'uomo di 55 anni salvato ieri notte dalla frana a Ischia dai vigili del fuoco. Il video del salvataggio, nel quale l'uomo viene tirato su dai pompieri, tutto sporco di fango, ha fatto il giro del mondo. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato in codice rosso presso il Trauma Center, guidato dal primario Patrizia Festa.

Il Cardarelli: "Prognosi riservata"

Sono 4 in totale i feriti registrati nella tragedia di Casamicciola, causata dal crollo di un costone di monte a causa del maltempo, avvenuto nella notte di ieri, sabato 26 novembre 2022. Ma le condizioni del 55 enne sono quelle che destano maggiori preoccupazioni. "La prognosi è riservata – riferisce l'Ospedale Cardarelli di Napoli, contattato da Fanpage.it – Il paziente è politraumatizzato e ha riportato uno schiacciamento toracico. È cosciente, ma monitorato costantemente perché ha problemi respiratori, perché è stato per molto tempo nel fango, che ha inalato".

Il trauma center è un reparto altamente specializzato del nosocomio partenopeo. Attrezzato con una strumentazione e macchinari sofisticati, come se fosse una terapia intensiva, con monitoraggio continuo, rianimatori, ventilatori in caso di necessità. Le condizioni del 55enne sono costantemente monitorate ed in base alle sue condizioni sarà proseguita la terapia. I vigili del fuoco lo hanno salvato nella notte tra venerdì e sabato, immerso fino al collo nel fango che avevano travolto la sua casa. L'uomo, come si vede nel video, ha avuto la forza di aggrapparsi ad una persiana ed è stato individuato dai vigili del fuoco. I pompieri gli hanno gridato: "Non vi muovete, stiamo arrivando, due minuti". E lo hanno salvato.