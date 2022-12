Commozione ai funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, vittime della frana di Ischia Si sono svolti questa mattina, a Lacco Ameno, i funerali di Eleonora Sirabella e del compagno Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime dell’alluvione di Casamicciola.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È il tempo del silenzio e del dolore, dopo tanta distruzione, a Ischia: questa mattina i funerali delle prime due vittime, sulle 12 in totale, dell'alluvione che ha devastato Casamicciola lo scorso 26 novembre. Si tratta delle esequie di Eleonora Sirabella, 31 anni e del compagno Salvatore Impagliazzo, 32 anni; Eleonora è stata la prima vittima accertata della tragedia di Ischia, mentre il corpo di Salvatore è stato ritrovato soltanto qualche giorno dopo.

Le bare dei due innamorati, posizionate una accanto all'altra sull'altare, sono state salutate da un silenzio commosso all'arrivo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lacco Ameno. In chiesa è arrivato anche Giovanni Legnini, Commissario straordinario per l'emergenza ad Ischia.

Durante i funerali lutto cittadino su tutta l'isola

Inizialmente si era paventata l'idea di celebrare i funerali di stato per tutte le 12 vittime dell'alluvione di Casamicciola, che si sarebbero svolti nel palazzetto dello sport di Ischia Porto. Le famiglie delle vittime, però, hanno deciso di celebrare funerali in forma privata, in giorni differenti. Nei giorni fissati per le esequie delle 12 vittime, in tutti e sei i Comuni dell'isola di Ischia è stato proclamato il lutto cittadino. Prevista la sospensione di ogni attività degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici dalle 10:45 alle 12:45 durante i funerali.

Leggi anche Domani i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle undici vittime di Ischia

Domani, giovedì 8 dicembre, saranno celebrati i funerali di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Giovanna Mazzella e del loro bambino, GiovanGiuseppe, neonato di 21 giorni, la vittima più giovane dell'alluvione. Sabato 10 dicembre, invece, sarà la volta dei funerali della famiglia Monti: papà Gianluca, la moglie Valentina Castagna e i loro tre figli Michele, Francesco e Maria Teresa. Ancora da fissare, invece, i funerali di Nikolinca Blagova Gancheva e di Maria Teresa Arcamone.