Meteo Ischia, da domani tempo incerto. Si accelera sulle ricerche dei dispersi nella frana

La quiete dopo la tempesta: dopo la violenta pioggia di sabato, il meteo di Ischia si è preso una tregua. Due giornate di sole, scarsamente nuvolose, che hanno consentito di recuperare gran parte dei corpi delle vittime della frana che ha seppellito intere abitazioni, uccidendo diverse persone e causando quasi 250 sfollati. Ma da domani, il meteo potrà cambiare: nel bollettino della Regione Campania, infatti, l'isola si trova nell'area dove è previsto per domani

Cielo generalmente molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni.

mentre da mercoledì 30 novembre si prevede

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, più probabili nella seconda parte della giornata.

Ecco perché da stamane sono accelerate le ricerche dei dispersi: la paura è per il ritorno della pioggia, che potrebbe sorprendere Casamicciola con le strade ancora piene di detriti e interrompere il ritrovamento dei corpi. Solo sabato, infatti, sono caduti sul Monte Epomeo oltre 130 millimetri di pioggia, come spiegato a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, oltre ai 100 già caduti nel mese di novembre su tutta l'isola. Con l'eventuale ritorno della pioggia, infatti, il fango ormai secco tornerebbe allo stato liquido, impedendo l'utilizzo dei cani molecolari (che in quel caso non riuscirebbero a fiutare la presenza di persone sotto le macerie), e renderebbe molto più difficile anche lo sgombero delle strade. Insomma, si lavora per ritrovare almeno i dispersi rimasti (almeno quattro).