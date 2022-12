Viva Rai2, Mahmood si presenta all’improvviso da Fiorello: “Ho portato i cornetti” Il cantante si presenta a sorpresa nel corso della puntata di venerdì 16 dicembre di Viva Rai2. Fiorello scherza: “Questo è uno scoop perché Mahmood a quest’ora non l’ha visto mai nessuno”.

Viva Rai2 è giunto alla fine della seconda settimana di messa in onda. L'esperimento mattutino di Fiorello su Rai2 ha rivoluzionato la programmazione mattutina della rete e anche gli ascolti, attestandosi su medie di ascolti al 14% di share e più in una fascia in cui Rai2 era abituata a portare a casa l'1%. Un successodovuto a un meccanismo oleato in cui la scrittura autoriale va mescolandosi con l'improvvisazione e gli imprevisti.

L'apparizione di Mahmood a Viva Rai2

Ad esempio quella successa la mattina di venerdì 16 dicembre, con l'arrivo a sorpresa di Mahmood. Il cantante si è presentato all'esterno del glass senza preavviso (questo, almeno, quanto raccontato da Fiorello), con tanto di cornetti mattutini. "Che ci fai qua?", gli ha chiesto Fiorello, "Stavo passando, ho visto casino e sono venuto qua, ho preso le brioche". Fiorello ha quindi ironizzato: "Questo è uno scoop perché Mahmood a quest'ora non l'ha visto mai nessuno", prima di chiedergli un accenno di Brividi, la canzone con cui Mahmood ha vinto Sanremo in coppia con Blanco. "Come viene viene, viene un rutto", ha scherzato il cantante alludendo alla sua voce mattutina. Fiorello quindi ha letto un messaggio: "ha il cappello di Malgioglio, ha scritto mia madre".

Ruggero assente per malattia, ma è a Sanremo

La puntata, con ospite "previsto" Fabio De Luigi, si era aperta con la gag dell'assenza per malattia di Ruggero, l'83enne ospite fisso del programma. "Ha mandato addirittura il certificato medico – ha letto Fiorello – la malattia è dovuta a evento traumatico e freddo, il paziente deve riposare a casa". Per poi scoprire che Ruggero, in realtà, è a Sanremo da Amadeus che stasera condurrà Sanremo Giovani, la serata da cui verranno fuori i nomi dei sei esordienti che si aggiungeranno al cast dei 22 Big di Sanremo 2023, che nel corso della serata annunceranno i titoli delle canzoni in gara.