Gianni Sperti: "L'ex di mia sorella era violento. Quando si lasciarono iniziò a perseguitare me" Gianni Sperti con la sorella Cinzia a Verissimo raccontano un periodo complicato vissuto in famiglia. Cinzia Sperti è stata vittima di violenze dal suo ex, padre delle sue figlie, e dopo la denuncia lui cominciò a stalkerare l'opinionista di Uomini e Donne: "Abbiamo avuto paura, ma non abbiamo mai ceduto alle provocazioni".

Gianni Sperti e la sorella Cinzia, ospiti di Verissimo nella puntata del 25 febbraio 2024, hanno raccontato un momento difficile vissuto. Vittima di un ‘amore tossico', Cinzia ha avuto la vicinanza del fratello per riuscire a liberarsi dalle violenze subite: "Avevo paura per la mia famiglia. La giustizia ci è stata vicina". L'opinionista di Uomini e Donne ha rivelato di essere stato vittima di stalking dallo stesso uomo: "Ha dato la colpa a me per la fine della loro storia".

Il racconto di Gianni e Cinzia Sperti

Cinzia Sperti ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata vittima di violenza da parte del suo ex, padre delle sue figlie: "Per anni ho vissuto un amore tossico, mi incolpo perché mi sono rispettata poco. Ho portato a lungo qualcosa perché per me era un dovere, per il bene dei miei figli". L'opinionista di Uomini e Donne è sempre stato al fianco della sorella diventando vittima dello stesso uomo: "Ho avuto paura, abbiamo però lottato grazie alla giustizia che ci è stata vicina. Abbiamo sofferto, ma non siamo mai caduti alle provocazioni. L'ho accusato di stalking, non ho mai ceduto. Quando la loro storia è finita, ha dato la colpa a me. Sono passati anni, non vedo più questa vicenda con la stessa paura. Non si può permettere a nessuno di decidere per la nostra vita. Bisogna vivere la propria vita senza la paura che qualcuno possa farci del male, bisogna sempre denunciare", ha raccontato a Verissimo. Cinzia Sperti ha poi aggiunto: "Tutta la famiglia ha sofferto. Sono stata in terapia, mi sono fatta aiutare per un anno e oggi ancora ci vado. Rimangono tante cicatrici".

La sorpresa dei fratelli Enzo e Luciano

Silvia Toffanin ha poi fatto una sorpresa a Gianni e Cinzia Sperti, facendo entrare i loro altri due fratelli, Enzo e Luciano: "Quello che mi piace di noi è che siamo uniti. Capita che litighiamo, ma siamo uniti da sempre. Abbiamo anche un tatuaggio insieme, mi sento imbarazzato", le parole dell'opinionista di Uomini e Donne.