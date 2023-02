Giaele arrabbiata con il marito Brad dopo la lettera al GF Vip: “Mi ha rotto” La lettera ricevuta al Grande Fratello Vip dal marito Bradford Beck ha infastidito Giaele De Donà che ha reagito male: “Ha rotto, non ho fatto niente”.

La lettera ricevuta dal marito Bradford Beck al Grande Fratello Vip ha profondamente infastidito Giaele De Donà. L'uomo, che aveva già giudicato male l'avvicinamento ad Antonino Spinalbese a dispetto del loro rapporto libero, è tornato a comunicare alla moglie il suo fastidio. Questa volta a indispettirlo potrebbe essere stata la vicinanza tra la moglie e Andrea Maestrelli, rapporto che lo ha spinto a scrivere una lettera a Giaele per consigliarle di comportarsi meglio. Ma questa volta Giaele non ha compreso e ha attaccato Brad per le parole che le ha rivolto.

Perché Giaele De Donà si è arrabbiata

"Non sto male e mi dà rabbia perché non ho fatto nulla di esagerato. Qui è lui che sta svalvolando alla grande. E non penso proprio di dovermi preoccupare di nulla visto che qui ha sbagliato lui con queste parole. Io fuori sono così, anzi…", si è difesa Giaele parlando della lettera ricevuta da Brad. Quindi ha aggiunto:

Ha rotto le pa**e posso dirlo? Sì me le ha rotte! Ma cosa vuole? Io continuerò a comportarmi così perché non mi sto comportando male o facendo nulla. Non ritengo di essermi comportata in maniera sbagliata adesso. Poi per San Valentino mi mandi una lettera così?! Quando è arrivata la prima lettera mi sono messa a piangere e stavo male. Ma adesso ho la coscienza pulita, so che non sto sbagliando nulla, non cambierò di una virgola, anzi, sono pure arrabbiata con lui. Dovresti correre per venire a trovare tua moglie e avere un confronto. Non ‘se ti comporti bene vengo’. Ma che ca**o è? Sono piena! San Valentino, bell’anniversario sì… ma che è?! Adesso cosa ho sbagliato per sentirmi dire queste parole? Con Andrea non c’è stato nulla per meritarmi quello. Cos’altro ho fatto per farlo arrabbiare così?

Che cosa ha scritto Bradford Brad alla moglie Giaele

Giaele si riferiva al testo della lettera ricevuta dal marito Brad. "Ciao Giaele, volevo augurarti un buon San Valentino e un felice primo anniversario di un anno", aveva scritto amaro il marito, "Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio. Tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Se desideri, come dici, una visita faccia a faccia, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio. Lascerò che tu possa decidere di testa tua. Ancora una volta buon San Valentino e un primo anniversario di un anno".