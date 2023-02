Bradford Beck scrive una lettera a Giaele: “Se vuoi vedermi, non mancare di rispetto al matrimonio” Bradford Beck ha scritto una lettera alla moglie Giaele De Donà, concorrente del GF Vip, in occasione di San Valentino. La diretta interessata non l’ha ancora letta, a condividerla è stato il fratello Matthias. “Se desideri una mia visita, non assumere comportamenti controproducenti al nostro matrimonio”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina San Valentino e concorrenti del Grande Fratello Vip, per la prima volta, non lo passeranno con le loro dolci metà. Non mancano però pensieri dedicati alle fidanzate e ai fidanzati, magari condivisi anche sui social. É il caso di Bradford Beck, marito di Giaele De Donà, che le ha scritto una lunga lettera resa pubblica dal fratello della concorrente Matthias. La diretta interessata invece, per il momento, non l'ha ancora letta.

La lettera di Bradford Beck alla moglie Giaelòe

É stato Matthias De Donà, fratello di Giaele, a pubblicare tra le sue storie Instagram la lettera che Bradford ha scritto alla moglie in occasione di San Valentino. L'uomo, dopo averle augurato un felice anniversario, le spiega il motivo per il quale in questo periodo ha limitato i contatti con lei, non contento dei suoi comportamenti poco rispettosi. Queste le parole dell'imprenditore americano:

Cara Giaele, volevo augurati un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo. É stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. […] Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio.

Le accuse di Cristina Quaranta a Bradford Beck, marito di Giaele

Durante una delle ultime puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Cristina Quaranta di informare Giaele riguardo a suo marito. L'ex concorrente ha detto: "Suo marito è venuto a cena nel ristorante in cui lavoro, era con due uomini e sette donne". La Vippona ha commentato: "Non è che ci sono rimasta male, però dopo tutti questi mesi vorrei che venisse qui a trovarmi". Poi lo scontro è diventato più acceso e Cristina Quaranta ha attaccato Giaele: "Non ti ho mai sentito parlare di lui in quattro mesi quindi… Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla“.