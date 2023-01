Antonino Spinalbese in ospedale, Giaele De Donà: “Ho capito ancora di più quanto ci tengo” Antonino Spinalbese non è ancora rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip e Giaele De Donà ha ammesso la sua nostalgia: “Non pensavo che mi mancasse così tanto. Adesso capisco ancora di più quanto ci tengo”.

Antonino Spinalbese, ricoverato in ospedale per potersi sottoporre a una serie di accertamenti, ha dovuto momentaneamente abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La sua assenza, e questa volta è la diretta interessata ad ammetterlo, ha profondamente colpito Giaele De Donà che, parlando con Nicole Murgia, ha ammesso ad alta voce di provare un forte sentimento di nostalgia nei confronti di Antonino. Le parole utilizzate, però, non sembrano esattamente quelle che userebbe un’amica.

Giaele De Donà: “Mai avrei pensato che Antonino mi mancasse così tanto”

Giaele, sebbene fosse consapevole di essere ripresa dalle telecamere e che le sue parole avrebbero potuto disturbare il marito Bradford Beck, ha deciso di essere sincera a proposito della nostalgia nei confronti di Antonino. “Mi ha fatto stranissimo vederlo. Dopo avere vissuto tre mesi in Casa con lui, averlo visto lontano, in ospedale, mi ha fatto un effetto bruttissimo”, ha raccontato a Nicole Murgia, “Non ti rendi conto di quanto siano importanti le persone finché non ci sono. Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo. Chissà quando torna”.

Giaele: “Ho sprecato l’ultimo mese nella Casa con Antonino”

Giaele ha quindi aggiunto di volere recuperare il tempo perduto, dedicandosi a coltivare il suo rapporto con Spinalbese a partire dal momento in cui rientrerà nella Casa: “Mi sono pentita perché nell’ultimo mese l’ho vissuto male. Ci sto male perché penso di avere perso un mese per avere voluto fare la dura, l’orgogliosa, la testarda quando lui ha fatto tantissimo per me fin dall’inizio. È stato un mese buttato via. Mi sono ripromessa che quando rientrerà vorrò vivermi bene il resto di questa esperienza che abbiamo assieme, sereni e felici, senza farmi troppo condizionare. Mi sono fatta condizionare da tutta la cosa successa con Oriana anche se non c’entravo niente. Anche le litigate con Onestini. Voglio proprio distaccarmi e riuscire a vivere la nostra amicizia, il nostro rapporto. Non so nemmeno io come definirlo”. “Per me è terribile stare dentro questa Casa senza vederlo”, ha concluso senza addentrarsi nel dettaglio dei sentimenti per Antonino, sentimenti che potrebbero diventare pericolosi alla luce del rapporto con il marito Bradford Beck.