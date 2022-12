Taylor Mega: “Il marito di Giaele De Donà è inca**ato. Antonino Spinalbese? Senza pa**e” Il matrimonio di Giaele De Donà con Bradford Beck sarebbe ancora a rischio. Lo rivela Taylor Mega dopo avere sentito l’imprenditore americano: “È bello incaz**to e non ha torto”.

A cura di Stefania Rocco

Il matrimonio di Giaele De Donà e Bradford Beck sarebbe ancora a rischio, soprattutto a causa dell’attrazione nata tra le modella e Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip. A riferirlo è stata Taylor Mega, amica di Giaele recentemente entrata nella Casa di Cinecittà per metterla in guardia. In un’intervista a Casa Chi, Taylor ha svelato di avere spesso sentito l’imprenditore americano nel corso degli ultimi mesi e che, a causa dell’attrazione nata tra Giaele e Antonino Spinalbese, il rapporto con Brad sarebbe ancora a rischio.

Taylor Mega: “Bradford Beck è arrabbiato, come dargli torto?”

A Casa Chi, Taylor ha raccontato che l’imprenditore americano non avrebbe ancora superato il fastidio suscitatogli dal rapporto tra la moglie e l’ex compagno di Belén Rodriguez.”Sono stata incaricata di controllare il marito di Giaele da prima che lei entrasse nella Casa. Gli voglio molto bene, lo sento almeno una volta a settimana. Stavamo programmando le vacanze di Capodanno”, ha ammesso Taylor, confermando l’ipotesi che l’uomo si sia allontanato dalla moglie dopo averla vista flirtare con Antonino, “Adesso è bello inca**to, come dargli torto? Capisco il rapporto libero. Finché una cosa rimane fine a se stessa, va bene. Ma lì sei ripreso dalle telecamere h24. Brad non segue molto il GF perché fa fatica a capire l’italiano, ma qualcosa gli arriva perché i fan gli scrivono cose. Guardando queste cose, resta un po’ arrabbiato”.

Taylor Mega: “Antonino Spinalbese non è il mio tipo”

Taylor ha quindi attaccato Antonino Spinalbese, l’origine delle “sofferenze” di Bradford: “Antonino è un po’ troppo il bello che si piace tanto. Non è il mio tipo di uomo, non mi piacciono gli uomini così. È troppo convinto di se stesso, mi piacerebbe tirargli il paccone. Ho visto che ha scelto Giaele e sono stata molto felice di questa cosa. Scegliere lei tra Oriana e Ginevra poteva significare non scegliere? Allora è senza pa**e”. Taylor potrebbe realmente avere l’opportunità di conquistare Antonino per poi rifilargli il rifiuto da Spinalbese tanto agognato. A innescare questa dinamica potrebbe essere il suo arrivo a sorpresa nella Casa del GF Vip, in qualità di ospite. Una permanenza simile a quella di Ginevra Lamborghini. “Al massimo tre settimane”, ha chiarito l’influencer.