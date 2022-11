Giaele De Donà vuole salvare il matrimonio con Brad Beck: “Farò un passo indietro con Antonino” Dopo l’incontro con suo padre al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà non ha più dubbi. La sua priorità è salvare il matrimonio con Brad Beck. Così, ha avuto un chiarimento con Antonino Spinalbese.

A cura di Daniela Seclì

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno avuto un chiarimento dopo la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 10 novembre. Dopo l'incontro con il padre, che le ha consigliato di rispettare il marito Brad Beck, la gieffina è apparsa pronta a fare un passo indietro con Spinalbese, perché sia chiaro che tra loro c'è solo un'amicizia. Nel comunicato pubblicato sul sito del reality condotto da Alfonso Signorini, si legge quanto i due si sono detti.

Il confronto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Giaele De Donà ha detto ad Antonino Spinalbese: “I passi indietro che abbiamo fatto mi hanno aiutata. Adesso, possiamo vivere la nostra amicizia in modo sereno. Le mie priorità, ora, sono riparare quello che c’è con mio marito, vivermi questa esperienza e la nostra amicizia". Poi, si è scusata per il trattamento che gli ha riservato negli ultimi giorni e per le parole dure con cui ha parlato di lui con gli altri vipponi. Antonino è apparso comprensivo: “Ho capito che il tuo era uno sfogo e io ti ho ascoltata”. E ha aggiunto: “So dare consigli agli altri, ma non so darli a me stesso. Non ti dirò mai qualcosa per farti fare una brutta figura. Hai trascorso due mesi con un’etichetta che non ti si addice”.

Giaele e Antonino, l'amicizia continua

Giaele De Donà ha ribadito che l'incontro con suo padre è stato fondamentale per aiutarla a capire come proseguire il percorso nella casa del Grande Fratello Vip: "Per me questa puntata è stata importantissima. Le parole di mio padre mi hanno fatto capire tutto. Anche Patrizia e Wilma mi avevano detto: "Tu l'amicizia con Antonino non la devi perdere, ma fate dei passi indietro in modo che sia chiaro che è solo un'amicizia". E quello sarà fatto". E ha concluso: