Perché Taylor Mega è entrata come sorpresa di Giaele al Grande Fratello Vip 7 Nella puntata di lunedì 21 novembre del Grande Fratello Vip entrerà nella Casa Taylor Mega. L’influencer varcherà la porta rossa per fare una sorpresa a Giaele De Donà, dal momento che le due sono molto amiche.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 21 novembre del Grande Fratello Vip, a varcare la porta rossa come ospite, sarà Taylor Mega. La modella e influencer è un'amica di Giaele De Donà, oltre ad aver avuto una breve storia anche con Alberto De Pisis, attualmente lontano dal loft di Cinecittà perché positivo al Covid. Le due influencer si sono conosciute qualche tempo fa e tra loro è anche scattato qualcosa.

Giaele De Donà ha parlato di Taylor Mega al GF

Giaele De Donà da quando è entrata nella casa del Grande Fratello non ha mai nascosto nulla della sua vita, ha rivelato particolari anche piuttosto intimi del rapporto con suo marito, ma ha anche raccontato qualcosa sulle sue amicizie. Tra i nomi comparsi in questi mesi c'è anche quello di Taylor Mega, la gieffina, infatti, aveva dichiarato sul suo conto: "L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei".

Taylor Mega racconta l'amicizia e il flirt con Giaele

Tra loro, quindi, è nata non solo un'amicizia, ma anche un'attrazione fatale, seppur durata poco. Lo racconta proprio Taylor Mega in un'intervista riportata da Isa e Chia, dove racconta del primo incontro con Giaele, avvenuto quando ancora non era sposata e delle loro ultime vacanze insieme:

Con Giaele è nata una grandissima attrazione. Io l’ho conosciuta in Sicilia con Brad che a quel tempo non era suo marito. Sono rimasta colpita dal suo carattere e dalla sua personalità. Abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quest’estate siamo andate a Capri insieme e lì è scattato qualcosa. Non si può però chiamare tradimento perché è una relazione aperta. Non è durato molto.

Tra loro, quindi, è rimasta una bella amicizia che dura tuttora e della quale entrambe vanno particolarmente fiere. Sui rispettivi profili Instagram, seppur in maniera sporadica, appaiono anche foto che le ritraggono insieme.