GF Vip, cosa è successo tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà nell’ultima settimana Numerosi alti e bassi nel rapporto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà al Grande Fratello Vip: nell’ultima settimana i due hanno prima discusso, decidendo di prendere le distanze, poi si sono riavvicinati parecchio sotto le coperte. Ecco cosa è successo negli ultimi sette giorni tra i due concorrenti.

A cura di Elisabetta Murina

Uno dei rapporti più difficili da decifrare di questa edizione del Grande Fratello Vip è quello tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Nell'ultima settimana, dopo la diretta del 24 ottobre del reality, tra i due ci sono stati numerosi alti e bassi: prima uno sfogo da parte della gieffina, stufa dell'ambiguità dell'hairstylist, poi una discussione sul loro rapporto e infine un momento intimo sotto le coperte ripreso dalle telecamere. Ecco cosa è successo negli ultimi sette giorni tra Antonino e Giaele.

Giaele De Donà stufa del comportamento di Antonino Spinalbese

Poco dopo la puntata del GF Vip del 24 ottobre, Giaele De Donà si è sfogata con i compagni perché stanca di passare sempre per la seconda scelta di Spinalbese dopo Ginevra Lamborghini o per colei che lo corteggia, lasciando quindi intendere che ci sia un interesse solo da una parte. La gieffina ha spiegato che in realtà la situazione è esattamente al contrario: sarebbe l'ex di Belen Rodriguez, padre della piccola Luna Marì, a chiederle di andare a dormire insieme nel suo letto. Una richiesta quindi che partirebbe da lui e non sempre da lei, come è invece è stato fatto credere: "Sono ormai dieci giorni che vado nel letto di Antonino perché è lui che mi cerca. Non è che io entro nella sua camera e mi metto nel suo letto".

La discussione tra Antonino e Giaele

Dopo lo sfogo di Giaele e quanto accaduto in puntata, i due hanno avuto una discussione piuttosto accesa in giardino. La modella ha provato a far capire ad Antonino di esserci rimasta male perché sperava di poter contare sul suo sostegno mentre tutti la accusavano di essere sempre lei a cercarlo. Ha poi precisato di non provare un interesse nei suoi confronti, dal momento che è sposata e suo marito Bradford Beck la aspetta fuori dalla Casa: "A me non interessa avere una storia con te". Anche Spinalbese ha precisato di non provare alcun tipo di sentimento verso di lei, se non l'amicizia. E ha detto una frase che in breve è diventata virale sui social: "Se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te". La discussione si è conclusa con la reciproca promessa di non parlarsi più.

Il momento intimo sotto le coperte ripreso dalle telecamere

La promessa di non parlarsi però è durata ben poco. Qualche giorno dopo infatti Antonino e Giaele erano ancora sdraiati nello stesso letto, isolati dal resto del gruppo. Questa volta le attente telecamere del GF Vip hanno ripreso degli strani movimenti sotto le coperte, in una scena che sembrerebbe essere parecchio intima. Non è chiaro cosa sia accaduto di preciso, ma è certo che la modella abbia giocato d'astuzia. Le sue mani, infatti, sono ben visibili e scoperte a dimostrazione che i movimenti provengono dall'hairstylist. Lui poi sussurra anche "Fai piano". Insomma una scena che sicuramente parla chiaro: c'è stato un riavvicinamento che forse va oltre l'amicizia.