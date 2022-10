Giaele De Donà stufa dell’ambiguità di Antonino Spinalbese: “È lui che mi invita nel suo letto” Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà si è sfogata dopo la diretta. Non accetta che Antonino Spinalbese non sia chiaro su ciò che prova per lei e per Ginevra Lamborghini.

Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è stanca di essere additata come colei che corteggia Antonino Spinalbese o addirittura, la sua seconda scelta dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini. La concorrente ha spiegato ai suoi compagni di avventura, che sarebbe l'ex compagno di Belén a chiederle di raggiungerlo nel suo letto. Quindi, ha accusato Antonino di non essere chiaro circa i suoi sentimenti.

I vipponi confermano l'interesse di Antonino per Giaele

Anche nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 24 ottobre, Antonino Spinalbese – che ha avuto modo di rivedere Ginevra – non si è espresso quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di chiarire chi preferisca tra Giaele e Lamborghini. De Donà si è sfogata con gli altri vipponi: "Sembra sempre che sia solo io". Carolina Marconi ha commentato: "Da quando è uscita Cristina Quaranta, ho visto che lui ti cerca". Edoardo Donnamaria le ha fatto eco: "Ci sono state giornate in cui lui l'ho visto stare solo con lei".

Lo sfogo di Giaele De Donà

Giaele De Donà è apparsa esasperata: "Sono ormai dieci giorni che vado nel letto di Antonino perché è lui che mi cerca. Non è che io entro nella sua camera e mi metto nel suo letto. È lui che mi dice: "Vieni che continuiamo a parlare nel mio letto". Alberto si è spostato proprio perché Antonino mi ha invitato tante volte". Carolina Marconi, seppure riconoscendo l'attrazione che Antonino proverebbe nei confronti di Giaele, ritiene che l'uomo sia più concentrato su Ginevra:

Se vi innamorate viva l'amore, però quello che vedo io con Ginevra…quando si sono guardati, mi hanno fatto venire i brividi. Loro due hanno intesa. Però lui mi ha detto che è attratto fisicamente da Giaele.

Giaele De Donà si augura che Antonino Spinalbese sia finalmente chiaro e dica senza mezzi termini cosa prova per Ginevra: "Che lo dicesse! Non che mi vieni a dire: "Per me è una migliore amica", perché se so che tu hai un interesse fuori, evito di venirti a fare i grattini. Ti piace Ginevra? Non me ne frega niente, però dillo. Devi dire qualcosa. Non che mi siedo accanto a te sul divano e ti dico: ‘Ma allora Antonino cosa pensi? Per favore a parole tue, fai mezzo commento'. Niente". E ha concluso: "Io non mi sento una cozza. Già davanti a Ginevra si stava avvicinando a me, non è una cosa nata dopo che lei è uscita. Non sono la seconda scelta".