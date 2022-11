Giaele De Donà si arrabbia con Spinalbese al GF Vip: “Sono gelosa del rapporto che abbiamo” Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è infastidita dal rapporto che Antonino Spinalbese sta creando con le altre coinquiline. “Tu come ragazzo qui dentro mi piaci, non sono gelosa di te ma del rapporto che abbiamo”, ha sottolineato la modella, senza voler sentire ragioni.

Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip è conteso da sempre più ragazze. Il concorrente ha dato attenzioni alla nuova arrivata Oriana Marzoli, organizzandole uno scherzo mentre dormiva a letto, poi ha consolato Antonella Fiordelisi che piangeva per via dell'incontro con l'ex durante l'ultima diretta. del eality. Ma Giaele De Donà è gelosa e non le piace che l'hairstylist crei un certo tipo di rapporto d'amicizia anche con altre concorrenti.

La gelosia di Giaele De Donà

In giardino con Alberto De Pisis, Giaele si è sfogata con Antonino dicendosi gelosa del rapporto che sta creando con le altre coinquiline, in particolare con Antonella e con la new entry Oriana: "Tu come ragazzo qui dentro mi piaci, ma non farei mai nulla con te perché i sentimenti sono altri e sono innamorata di mio marito. Non sono gelosa di te, ma del rapporto che abbiamo". A far rimanere male la modella è in particolare il fatto che il compagno consideri la loro amicizia al pari di quella che ha con altre ragazze nella casa: "Se paragoni il nostro rapporto a quello che hai con Antonella, forse per te non sono così importante. In questi 50 giorni pensavo di aver trovato una persona importante, ma forse ci ho visto male io .

Le spiegazioni di Antonino Spinalbese

Non d’accordo con le parole appena ascoltate, Antonino prova a fare capire all'amica il suo punto di vista: "Non mi sembra di essermi comportato con te come mi sono comportato con altre persone perché sì, è vero, gioco e stuzzico anche le altre, ma di certo con nessuna altra credo delle situazioni in cui vengo da te". L'hairstylist ha poi affrontato il discorso Antonella Fiordelisi, che dà piuttosto fastidio a Giaele: "Con lei ho un rapporto sentimentale come ho nei tuoi confronti, ma non ti sto dicendo sei uguale ad Antonella". "Tu tratti tutte allo stesso modo, per te i rapporti sono tutti uguali, me l'hai appena confermato", ha ribattuto la modella, che invece ha sempre sostenuto che il suo legame con Spinalbese fosse diverso da quello con gli altri ragazzi.