GFVip, Giaele De Donà e Andrea Maestrelli si baciano appasionatamente due volte Scambia di effusioni, seppur per gioco, nella casa del Grande Fratello Vip. A baciarsi appassionatamente sono Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, che hanno stupito gli altri gieffini con la loro complicità.

A cura di Ilaria Costabile

Nella Casa del Grande Fratello Vip non mancano i momenti goliardici tra i concorrenti, che quando non sono impegnati a litigare, provano a trascorrere del tempo insieme, magari divertendosi con uno dei giochi da loro più amati, ovvero "il gioco della bottiglia". Ed ecco che Giaele De Donà non si tira indietro quando si tratta di giocare fino in fondo. Tra un giro e l'altro, infatti, la gieffina si è dovuta sacrificare baciando Andrea Maestrelli.

Il bacio tra Giaele e Andrea

Un gioco per passare il tempo e divertirsi, magari stemperando un po' di tensioni che in questi giorni si sono accumulate nella Casa, niente di più, però la situazione venutasi a creare non è passata inosservata né ai gieffini, né fuori dalla Casa più spiata d'Italia, dove non sono mancati commenti. Dopo che Oriana ha fatto girare la bottiglia, sono capitati Giaele e il nuovo arrivato Andrea, a cui è stato chiesto di scambiarsi un bacio. Ovviamente non poteva trattarsi di un bacetto fugace, ma è stato chiesto esplicitamente ai due di scambiarsi un bacio a tutti gli effetti, sebbene ad assistere alla scena ci fosse anche Nicole Murgia, l'ex fidanzata di Maestrelli, con la quale ci sono dei trascorsi non proprio piacevoli. Giaele e Andrea, quindi, non si sono tirati indietro e si sono scambiati un bacio così appassionato da far partire grida entusiastiche da parte degli altri concorrenti, con Oriana che conclude: "Ohh e adesso non possiamo più abbassare il livello".

Giaele sente la mancanza di Antonino Spinalbese

Eppure, nonostante i due non abbiano disdegnato lo scambio, la gieffina aveva confessato agli altri inquilini che sentiva la mancanza di Antonino Spinalbese. I due, sebbene lui l'avesse allontanata e il loro rapporto fosse meno intenso di prima, avevano creato un legame piuttosto forte, diventando un punto di riferimento l'uno per l'altra. Però da quando Spinalbese è in ospedale per alcuni accertamenti, Giaele sente ancora di più la sua mancanza: "Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo".