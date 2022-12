GFVip, Giaele De Donà smaschera Antonella Fiordelisi: “Vi svelo cosa vuole fare” Giaele De Donà spiega a Micol Incorvaia quello che crede sia stato il piano orchestrato da Antonella Fiordelisi per mettere la nuova coppia della Casa in difficoltà, dopo le esasperanti discussioni degli ultimi giorni.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle ultime ore i componenti della Casa del Grande Fratello Vip non sanno più come gestire Antonella Fiordelisi, che litiga con chiunque abbia a tiro, sebbene tra i gieffini con cui è solita litigare ci siano Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Una coincidenza che Giaele De Donà prova a spiegarsi alludendo ad un piano che la schermitrice starebbe mettendo in atto per raggiungere i suoi scopi.

L'ipotesi di Giaele su Antonella

Lo scontro tra Antonella e Micol è stato particolarmente acceso e la discussione è sfociata anche nel giorno successivo, dove le due si sono nuovamente confrontate, alzando ulteriormente i toni. Davanti agli ultimi attacchi, quindi, a zittire la gieffina una volta e per tutte ci ha pensato Micol Incorvaia che dopo la lite si è fermata a commentare l'accaduto con Giaele De Donà. Quest'ultima ritiene che quella di Antonella sia una tattica per mettere in crisi la coppia formata con Edoardo Tavassi, perché ritiene possa essere un ostacolo al suo percorso:

Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cose le dà fastidio e non poco ragazzi. Lei sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come sono forti i Donnalisi e si è detta ‘adesso arrivano questi e c’è la concorrenza’. Non avete fatto caso che vi attacca sempre su questa cosa della vostra coppia? Ogni volta cerca di separarvi. Ti dice che lei vuole altri. E ti vuole far arrabbiare. E vorrei ricordarti che una volta ti ha pure fatto litigare con Micol. Ce l’ha fatta era quello il suo intento. Cerca di essere più intelligente e non cascarci più. Credimi che è questo il suo piano e quello che vuole.

Giaele De Donà supporta Micol

La ricostruzione di Giaele arriva dopo l'ennesima discussione, nella quale però Micol ha dato il meglio di sé, affrontando Antonella a muso duro, senza temere risposte che, in effetti, non sono arrivate. Giaele, quindi, si complimenta con l'amica: "Ti giuro sei stata bravissima, io devo inchinarmi a te, non so come hai fatto, io ero lì che pensavo non ce la faccio più, e tu invece con quelle frasi, lei era lì non sapeva più che dire". L'antipatia reciproca tra Micol e Antonella ha creato delle vere e proprie fazioni in casa, dal momento che le discussioni sono avvenute davanti agli altri inquilini che, inevitabilmente, hanno preso le parti dell'una e dell'altra, ma pare che la schermitrice sia visibilmente perdendo consensi.