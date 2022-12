Antonella Fiordelisi sbotta contro Micol: “Dopo limitata mentalmente dice che ho un nervo scoperto” Continuano gli scontri in Casa tra gli Incorvassi e Antonella Fiordelisi. Ieri sera in veranda si è scatenata una nuova accesissima lite, l’influencer campana ha però frainteso alcune parole di Micol: “Mi ha detto che ho un nervo scoperto, mi offende, dopo limitata mentalmente mi segno anche questa”.

A cura di Gaia Martino

Completato il primo, in serata è iniziato il secondo round dello scontro tra gli Incorvassi e Antonella Fiordelisi. La discussione nel pomeriggio – scoppiata per via del bacio tra Micol e Davide Donadei – sembrava essersi dissipata nella calma quando una battuta provocatoria dell'influencer campana l'ha riaccesa. Stavolta Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno tuonato: "Bugiarda, vattene a fanc*lo".

Il nuovo scontro tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi

Quando in veranda i Vip stavano scherzando sulle nomination, Antonella Fiordelisi ha fatto infuriare Edoardo Tavassi: "Nominate lui, tanto è forte, li batte tutti". Il Vip le ha risposto a tono: "Io voglio andare con te, perché se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più, vinco uguale". Da lì è scoppiato un nuovo acceso scontro. "Sei una bugiarda, metti in bocca cose quando ti pare" ha continuato Tavassi cercando di farle capire che il suo atteggiamento presuntuoso la condurrà al fallimento. La discussione si è animata ancora di più quando è intervenuta Micol Incorvaia che ha accusato l'influencer campana di essere finta e di parlare a sproposito: "Tu non hai capito niente, come già si sapeva, posso farti scuola e doposcuola" ha tuonato. "Guarda come sono, calme calme e poi escono fuori" la replica provocatoria della Fiordelisi. Fra accuse e battute al vetriolo, la Incorvaia ha tentato di chiudere il discorso invitandola ad andare in camera: "Io farò il ca**o che mi pare, non sarai tu a dirmi cosa devo fare ok? Adesso vai a piangere in camera per il tuo Edoardo, vattene a fan*ulo".

La frase che ha fatto esplodere Antonella Fiordelisi

Lo scontro in veranda tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi è proseguito in veranda e ha coinvolto anche gli altri concorrenti. Un momento di tensione tra le due si è verificato quando Attilio Romita, nel dire la sua, ha sostenuto che Micol Incorvaia avesse "toccato un nervo scoperto" dell'influencer campana. "Se è scoperto evidentemente c'è un fondo di verità" la replica di Micol che ha turbato profondamente la Fiordelisi che si è alzata di scatto per un faccia a faccia. "Allontanati" ha chiesto la Vip, "Che cosa hai detto? Continua a offendere, dopo limitata mentalmente mi segno anche questo poi dopo reagisco" ha tuonato Antonella che, probabilmente, potrebbe aver frainteso le parole dette su lei. Per "nervo scoperto" si intende un un punto, un argomento, da "non toccare".