Lite tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: “Fai battute marce con l’intento di colpire” Scontro acceso tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, che non riescono a trovare una quadra. Nella discussione intervengono anche i rispettivi partners, con Edoardo Tavassi particolarmente nervoso per l’atteggiamento della gieffina.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip gli animi sono sempre più accesi e ormai non c'è modo di mettere fine ad alcune antipatie, come quella tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Le due si sono trovate, ancora una volta, a scontrarsi, nella discussione è intervenuto anche Edoardo Tavassi scagliandosi contro la gieffina che, ormai, sembra essersi fatta il vuoto intorno.

La lite tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

La discussione è nata per un motivo apparentemente futile, ovvero il bacio sotto il vischio. Per gioco Micol Incorvaia ha baciato Davide Donadei e la schermitrice ha commentato l'accaduto dicendo che aveva visto la coinquilina piuttosto entusiasta nel dover scambiare questo bacio, per niente preoccupata della reazione di Edoardo Tavassi con cui, ormai, c'è una liaison che va avanti da tempo. La sorella di Clizia, però, non ha accettato queste insinuazioni, ed è nata un'accesa discussione, nella quale sono intervenuti anche i rispettivi partner, con Micol che sbotta:

Stai dubitando di me, della mia moralità, della mia veridicità nei suoi confronti e io non ti posso dare dell'immatura che è ciò che sei? Tu fai una battuta che sai che dentro c'ha del marcio, c'ha lo scopo di andare a colpire… Tu stai buttando fango su di me, e poi non mi puoi dire che io ti rispondo con cattiveria perché tu sei la prima a colpirmi con cattiveria.

Antonella Fiordelisi di contro è un fiume in piena, sovrasta le parole della coinquilina e dice: "Sei proprio cattiva quando mi imiti, avete proprio la cattiveria negli occhi voi due, chiamami immatura tanto non ti rispondo". Non contenta Micol replica:

Tu avrai fatto anche un bel percorso di crescita, ma sei ben lontana dall'essere una persona matura, dal modo in cui ti rapporti con gli altri e non puoi dire che da quando sei è entrata fai queste battute e quindi è lecito che tu le faccia, perché non è così che funziona. Sei scorretta, sei sbagliata nei confronti dell'altro. Mi stai insultando.

Edoardo Donnamaria, quindi, prova a smorzare i toni, cercando di intromettersi nella discussione e dicendo: "Micol però sei stata tu a dire che lo avete fatto apposta", gli risponde Tavassi: "Sì, ma un conto è dire questo, un conto è dire che non vedeva l'ora, ma perché devi difendere l'indifendibile".

La rabbia di Edoardo Tavassi

La discussione non accenna a chiudersi e si passa ad un livello ulteriore, dove Edoardo Tavassi prova ancora una volta a far capire il suo punto di vista insieme a quello di Micol, rivolgendosi ad Antonella. Il romano sbotta:

Sei la falsità, io davvero non lo so spiegare, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul pesonale. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente.

La Fiordelisi agguerrita controbatte: "La vostra cattiveria sta nel voler portare anche gli altri ad odiarmi, siete cattivi. Non ho mai detto queste cose, questi sono pazzi". Intanto, poco dopo, Tavassi si ritrova a commentare l'accaduto con Wilma Goich, parlando del fatto che l'atteggiamento di Antonella non riesce più a tollerarlo: