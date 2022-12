GFVip, Nikita e Luca Onestini sempre più distanti: “Hai voglia di farti inseguire? Io no” Nuovo chiarimento per Luca Onestini e Nikita Pelizon. Il gieffino ha chiesto alla modella il perché del suo improvviso allontanamento e lei ha spiegato di non voler stare al suo gioco.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è sempre più altalenante e pare che lo speaker romagnolo non abbia gradito l'allontanamento improvviso della modella triestina. La gieffina, però, ha le idee ben chiare e non ha intenzione di stare ai suoi giochi.

Onestini chiede a Nikita spiegazioni sul suo allontanamento

Dopo che durante l'ultima puntata del reality, Luca Onestini ha dichiarato in diretta televisiva di provare solo dell'affetto nei confronti di Nikita che, invece, non ha mai nascosto il suo interesse per l'ex volto di Uomini e Donne, lei ha deciso di allentare il loro rapporto. Il gieffino, turbato da questo comportamento, ha chiesto delucidazioni in merito, e lei ha spiegato chiaramente le sue ragioni:

Non ho voglia di abbracciarti. Abbiamo parlato davanti con Wilma, poi ci dicono della cena, ti alzi e mi alzo anche io. Sinceramente ti ho fatto una serie di semplici domande, tu avevi voglia semplicemente di non rispondere e fare quattro chiacchiere quindi adesso possiamo fare quattro chiacchiere. Di cosa stiamo parlando? Se ti faccio una domanda, tu mi rispondi. Tu hai voglia di farti seguire, hai voglia di fare i giochini, di dirmi “ah magari ho cambiato idea".

Nikita Pelizon chiede chiarezza a Luca Onestini

Davanti a questo passo avanti nei suoi confronti, Nikita ha quindi chiesto ad Onestini di essere chiaro in merito alle sue intenzioni, e lo ha esortato a non tergiversare andando dritto al punto:

Perché piuttosto non rispondi direttamente invece di fare questi giochi? E io dovrei sorridere e dire che carino. All’aperitivo poi mi dici eh se fai una domanda e sei veramente interessata alla risposta, hai da richiedere. No, figlio mio, io te lo chiedo una volta, se rispondi, rispondi. Basta, ad un certo punto diventa noioso questo modo di rispondere. L’essere diretti è più interessante alla fine. Sei particolare, punto. È molto più bello.

Luca Onestini deluso da Nikita

Il gieffino, però, non sembra essere soddisfatto del chiarimento avuto con la modella e, quindi, sfogandosi con Oriana Marzoli ha dichiarato: "Ci siamo sempre detti tutto. Da un giorno all’altro non le sono andate più bene delle robe. Ad oggi non c‘è nulla più dell’affetto". La concorrente spagnola gli ha fatto notare che il suo atteggiamento poteva essere tranquillamente frainteso da Nikita, soprattutto nel momento in cui lei nutre un interesse nei suoi confronti, ma Onestini commentando il comportamento della gieffina ha sottolineato come ne abbia sofferto: