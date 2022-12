GFVip, Luca Onestini si avvicina a Nikita dopo averla friendzonata: “Non te ne frega niente di me” Luca Onestini dispiaciuto per l’allontanamento di Nikita Pelizon, avvenuto dopo che lei si è dichiarata ricevendo un due di picche, le si avvicina dicendole: “Non te ne frega niente di me”.

A cura di Ilaria Costabile

Il flirt tra Luca Onestini e Nikita Pelizon si è rivelato un interesse a senso unico, dopo che l'emiliano ha chiaramente detto alla gieffina che al momento non ha intenzione di instaurare un rapporto con lei e che, inoltre, pur stando bene insieme, la vede solamente come un'amica. Di conseguenza, la modella triestina ha preso le distanze e lui è andato a farglielo notare.

Luca Onestini discute con Nikita

Una reazione comprensibile quella della gieffina che dopo aver dichiarato apertamente il suo interesse a Luca Onestini, dicendogli di essere felice in sua compagnia e di provare una certa attrazione fisica, ha dovuto incassare un "rifiuto" da parte del gieffino che ha voluto frenare qualsiasi tipo di coinvolgimento, provocando un naturale allontanamento da parte della coinquilina. La cosa, però, deve aver generato non poco fastidio allo speaker radiofonico che, infatti, avvicinandosi alla modella le ha manifestato i suoi dubbi chiedendole: "Mi avresti iniziato a trattare male?" e ricevendo in risposta: "Ma no, tipo buongiorno, dormito bene? Sì, no". Risentito, Onestini ribatte: "Allora non te ne frega niente nemmeno della nostra amicizia, tu sei questa" e Nikita: "Non è vero, non è così, solo che mi proteggo" e lui, ancora: "Non è vero che ti proteggi, non te ne fotte un ca**o di me".

Le lacrime di Nikita per Luca Onestini

La situazione è in realtà meno chiara del previsto, dal momento che Onestini non rinnega gesti d'affetto e trasporto nei confronti di Nikita, nonostante lei abbia chiaramente ammesso di avere un interesse che va oltre l'amicizia e dopo la loro ultima conversazione si è lasciata andare ad un momento di sconforto. Parlando con Luca Salatino, la gieffina rimugina sull'accaduto: