GFVip, Luca Onestini allontana Nikita che si era dichiarata: “Per me ora sei solo un’amica” Luca Onestini mette in chiaro le cose con Nikita Pelizon, dicendole che per ora la vede sol come un’amica, dopo che la gieffina aveva mostrato di non capire certi suoi atteggiamenti.

A cura di Ilaria Costabile

Il flirt tra Luca Onestini e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip pare abbia subito una battuta d'arresto. Il concorrente emiliano ha parlato chiaramente con la gieffina, che gli ha mostrato in più occasioni il suo interesse, dichiarando che non sente di voler intraprendere un rapporto che per lui possa essere limitante, aggiungendo che in questo momento è appagato dal loro rapporto sul piano amicale e non desidera nulla di più: "Con te qui sto bene, sei bella, però non sto pensando ad altro. Vedremo cosa succederà, adesso stiamo bene così".

Luca Onestini mette le cose in chiaro con Nikita

Il chiarimento è avvenuto dopo una richiesta esplicita da parte di Nikita, confusa da certi atteggiamenti adottati da Luca Onestini dopo il suo ritorno nella Casa. La modella non ha timore a dire quello che pensa e infatti dichiara: "Non capisco alcuni tuoi atteggiamenti. Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altri. Ah è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so". Messo alle strette, quindi, il gieffino risponde mettendo in chiaro che per lui non c'è niente che va oltre l'amicizia:

Ma io scherzo e gioco, per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio

Lo sfogo con Micol Incorvaia

Luca Onestini dopo questo confronto si confida con Micol Incorvaia, dicendosi dispiaciuto, ma affermando di non aver mai fatto promesse in queste settimane e di non voler essere limitato: