Nikita e Onestini ai ferri corti al GF Vip, la modella: “Hai atteggiamenti che mi piacciono poco” Luca Onestini e Nikita Pelizon si confrontano sul loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip. Il modello spiega di fare fatica a comprendere il suo comportamento: “Prendi seriamente delle cose che reputo sciocchezze. Sei suonata”. Anche la modella prende le distanze: “Hai degli atteggiamenti che mi piacciono poco”.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avuto un confronto diretto sul loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip. La modella non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti del coinquilino, mentre lui ha più volte ribadito di volerla conoscere ma di vederla solo come un'amica. I due cercano quindi il loro equilibrio, che però risulta difficile da trovare.

Il confronto tra Nikita e Luca Onestini

Il modello è convinto che Nikita molte volte interpreti male le sue parole e il suo modo di scherzare, pensando che ci sia sempre nascosto un secondo fine: "Non ti viene da pensare, visto che è tante volte che interpreti in maniera sbagliata i miei pensieri, che forse c'è da leggere meno?". La modella chiarisce: "Non avevo capito le tue battute, il tuo modo di scherzare. Hai degli atteggiamenti che mi piacciono poco, inizia a essere meno sulla difensiva".

Onestini crede che tra loro ci sia un problema di comunicazione, anche a proposito di un discorso che hanno avuto qualche giorno prima e sul modo di intendere lo scherzo: "Se hai voglia di parlare di una cosa, vorrei che me lo dicessi. Se non ti faccio più domande per me significa che è sufficiente così. Non ti tiro fuori cose vecchie, ti controbatto con quello che hai fatto tu. Sei fuori, sei suonata". "Volevo semplicemente una risposta",ha replicato Nikita.

Lo sfogo di Luca Onestini

Luca Onestini si sfoga poi in modo sincero con Nikita, criticandola e sostenendo che prenda alcune cose troppo seriamente, a cominciare da un gioco da tavola : "Alcuni giudizi mi sembrano inopportuni, prendi seriamente delle cose che io valuto come sciocchezze". "Abbiamo due modi diversi di ragionare", conclude poi la modella che capisce sempre di più di non essere compatibile da un punto di vista caratteriale, al di là quindi dell'attrazione fisica e dell'aspetto estetico.