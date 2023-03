GF Vip, spuntano richieste precise per la puntata: “No a tatuaggi e calze coprenti per le donne” Il Grande Fratello Vip avrebbe chiesto ai Vip di coprire i tatuaggi per la puntata di stasera, “Mi hanno comprato le calze coprenti” ha confessato di Micol Incorvaia, e ancora Luca Onestini: “Non posso mettere orecchini pendenti”. Il programma avrebbe fatto delle richieste precise ai concorrenti prima di andare in onda.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Circola su Twitter un video ripreso dalla diretta del Grande Fratello Vip nel quale Andrea Maestrelli e Luca Onestini rivelano a Giaele De Donà quanto richiesto dagli autori in confessionale in vista della puntata di questa sera, giovedì 9 marzo 2023. Stando a quanto raccontano, gli avrebbero chiesto di coprire i tatuaggi e di non indossare orecchini vistosi. "Mi hanno detto di non aprire la camicia e di coprire con il trucco fin qui. A lui gli hanno detto degli orecchini", le parole del calciatore prima che intervenisse Luca Onestini: "Devo togliere l'orecchino pendente, posso mettere un brillantino".

In molti credevano si trattasse di una presa in giro per Giaele De Donà ma l'atteggiamento del programma che ha censurato l'audio dopo il breve discorso avrebbe fatto cambiare idea agli utenti su Twitter che hanno fatto ora scoppiare la polemica. "Stiamo tornando indietro di un secolo", "Questa cosa è gravissima", alcuni pensieri condivisi sui social. Gli autori avrebbero fatto richieste specifiche anche sugli abiti da indossare.

"Sono andati a comprarmi calze coprenti"

In un altro video diventato virale su Twitter sono mostrate alcune donne della casa del Grande Fratello Vip – Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Milena Miconi – mentre si preparano per la serata. La Incorvaia racconta: "Avevo provato delle calze velate, sono andate a comprarmi quelle coprenti". "Ci sono delle regole che prima non c'erano" ha commentato Antonella Fiordelisi, "Deve essere successo qualcosa" ha continuato Nikita Pelizon. Poi ancora, in un altro clip, si sente la voce di Oriana Marzoli che racconta di aver dovuto cambiare look dopo la richiesta del Grande Fratello Vip: "Dici che anche con questo mi dicono di no?". "Sicuramente", la replica di Micol Incorvaia.

Leggi anche Edoardo Tavassi scopre che era secondo al televoto del finalista: la reazione di Antonella Fiordelisi

I provvedimenti dopo la cancellazione della puntata del 2 marzo

L'ordine arriverebbe dopo le polemiche dell'ultima settimana sollevate dai piani alti Mediaset: Pier Silvio Berlusoni ha bloccato la replica della puntata del 2 marzo su La5 e cancellato il video da Mediaset Infinity. Nella puntata del 6 marzo 2023 Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti l'accaduto sottolineando che a far storcere il naso sono stati i loro comportamenti poco rispettosi nei confronti dei telespettatori e tirando in ballo anche il loro "modo di vestirsi":