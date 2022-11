GF Vip, Ginevra Lamborghini e la diretta difficile per il mal di gola ma precisa: “Sono negativa” Dopo i 4 casi di Covid al Grande Fratello Vip e la positività dell’eliminata Pamela Prati, anche Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di non sentirsi al meglio e, in diretta con i fan, ha lamentato un mal di gola: “Sono malata”. Ma qualche minuto fa ha aggiunto: “Sono negativa”.

A cura di Stefania Rocco

Il Covid è arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip e, con l’ingresso di Pamela Prati in studio, rischia di avere valicato le porte della Casa di Cinecittà. Solo poche ore fa, ad accusare un mal di gola e la voce “graffiata” è stata Ginevra Lamborghini. La concorrente squalificata per la frase in cui inneggiava al bullismo contro Marco Bellavia siede ancora nello studio del programma, tra i “vip fuoriusciti”. Qualche ora fa ha ammesso di non sentirsi al meglio, generando qualche preoccupazione. Ha tirato un sospiro di sollievo qualche minuto fa quando ha spiegato di avere fatto un tampone e di essere risultata negativa.

Ginevra Lamborghini non riesce a cantare in diretta con le fan: “Ho mal di gola”

Il timore che potesse essersi ammalata era legato a una diretta con le fan, durante la quale, alle ragazze che le chiedevano di cantare qualche canzone dal vivo, Ginevra aveva spiegato di non riuscire a cantare come al solito. Dopo qualche tentativo e altrettante smorfie di dolore, la sorella di Elettra Lamborghini aveva aggiunto di avere mal di gola. La cantante non aveva mai fatto riferimento al Covid pur essendo anche lei presente giovedì scorso, quando Pamela Prati – poi risultata positiva – aveva fatto il suo trionfale ingresso in studio baciando Marco Bellavia, il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Ginevra Lamborghini: “Sono negativa al Covid"

Ginevra, con una Instagram story, aveva quindi confermato di non sentirsi bene. “Grazie per avermi fatto compagnia oggi che sono un po’ malatina”, aveva scritto la ex concorrente del Gf Vip. Solo pochi minuti fa, è arrivata la Instagram story in cui conferma di essere risultata negativa al tampone. Nella Casa, intanto, continuano a restare in isolamento Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Per il momento, non ci sarebbero altri casi di positività nella Casa ma i concorrenti restano strettamente monitorati dalla produzione del reality show, pronta a intervenire nel caso di eventuali nuove situazioni di allarme.