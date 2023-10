Gene Gnocchi litiga in diretta con Simona Ventura e Paola Perego e abbandona Citofonare Rai2 Momento di tensione in studio per il mancato rispetto della scaletta da parte delle due conduttrici. Simona Ventura: “Gene, guarda che ti meno” ma lui si infuria: “Fatevela voi la trasmissione”. Poi spiega: “Era una gag”. Ma non è sembrato tutto finto.

Un momento di altissima tensione negli studi di Citofonare Rai2 tra quelli che sono tre storici amici d'arte. Parliamo di Gene Gnocchi, Paola Perego e Simona Ventura, che da tempo collaborano insieme e che, complice i capelli bianchi sopratutto di Gene, hanno l'esperienza adatta per far fronte agli imprevisti di scaletta. Perché di questo si tratta: un taglio nella scaletta avrebbe fatto infuriare il comico di Fidenza che avrebbe stoppato la trasmissione per chiedere spiegazioni. Imbarazzate, le padrone di casa spiegano all'artista che non è il momento adatto per fare polemica ma l'artista si alza e se ne va: "Fatevela voi la trasmissione".

Che cosa è successo in diretta

"C'è il mio pezzo in scaletta". In questo modo, Gene Gnocchi ha chiesto l'attenzione di Paola Perego e Simona Ventura che erano andate avanti senza badare alla scaletta. "Cosa hai detto Gene?", chiede Paola Perego e il comico: "Dovevo fare ‘top' e ‘flop', c'è il mio pezzo in scaletta". Interdetta, la conduttrice replica: "Gene, scusa, abbiamo fatto Ballando e i tempi si sono allungati". Gene Gnocchi a quel punto si spazientisce mentre la faccia di Simona Ventura dice tutto, non sa come intervenire. A quel punto Gene Gnocchi comincia ad alzarsi per andare via e Simona Ventura, grande amica di Gene, interviene anche in modo scherzoso: "Gene, guarda che ti meno, eh?". E ancora Paola Perego: "Possiamo parlarne con calma?". Ma Gene Gnocchi è irremovibile: "Parlarne con calma un corno! Fatevela voi la trasmissione". Ed esce dallo studio mentre si può vedere un fuggi fuggi tra gli assistenti di studio ma anche un ghigno sulla faccia del cameraman, divertito dalla scena.

Il cameraman sorride mentre Gene abbandona lo studio. A sinistra, l’assistente di studio è interdetta.

Il dietrofront di Gene Gnocchi: "Era una gag"

Era davvero tutta una gag? Gene Gnocchi sui social network ha spiegato che era tutto finto e che aveva messo in scena questa lite per uscire di scena in modo dirompente: "Avevo un treno da prendere". Poi i complimenti alle conduttrici per aver retto il gioco: "Grazie a Simona e Paola che sono state due attrici fantastiche". Domenica prossima, sicuramente se ne parlerà.