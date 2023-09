Gene Gnocchi torna in Rai con Simona Ventura, sarà nel cast di Citofonare Rai2 A partire dal 1 ottobre Gene Gnocchi sarà presenza fissa nella nuova stagione di Citofonare Rai2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, con cui Gnocchi reinventò Quelli che il Calcio e condusse Sanremo nel 2004.

A cura di Andrea Parrella

Citofonare Rai2 tornerà anche quest'anno e per la terza edizione il programma di Simona Ventura e Paola Perego si allarga. Dal 1 ottobre, data di partenza della nuova stagione, il programma della domenica mattina di Rai2 avrà una new entry preziosa, che rinnova anche un sodalizio televisivo molto fortunato del passato: Gene Gnocchi.

Il ritorno della coppia Gene Gnocchi-Simona Ventura

Il comico, che era già stato ospite della precedente stagione in alcune occasioni, diventa membro fisso del cast della trasmissione segnando contemporaneamente il suo ritorno in Rai (il suo ultimo impegno risale alla Domenica Sportiva nel 2014) ma anche una reunion con Simona Ventura. I due, insieme a Maurizio Crozza, avevano reinventato Quelli Che il Calcio dopo l'era Fazio, arrivando al traguardo della conduzione di Sanremo nel 2004. Un'edizione del Festival, quella affidata al trio, non particolarmente fortunata soprattutto per il boicottaggio da parte delle case discografiche che impoverì inevitabilmente il cast di quell'anno.

Il cast di Citofonare Rai2

Oltre a Gene Gnocchi è confermato il resto del cast di Citofonare Rai2, con Valeria Graci, Antonella Elia, Simon & The Stars e la band a supporto de l'Isola delle Rose. La nuova stagione di Citofonare Rai 2 è stata presentata nel corso della conferenza stampa di lancio del genere intrattenimento, con il neo direttore Angelo Mellone che ha presentato le novità per l'autunno.

Il nuovo orario d'inizio di Citofonare Rai2

Citofonare Rai2 conserverà una struttura molto similare a quella delle due stagioni precedenti, con una novità sostanziale che riguarderà l'orario di inizio del programma, che non partirà più alle 11.15 ma alle 10.30, per poi accompagnare i telespettatori all’appuntamento delle 13 con il Tg2 domenicale. Quasi un'ora in più di messa in onda, per una durata totale che supera le due ore e mezza complessive.