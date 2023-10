Citofonare Rai2, Antonella Elia chiede a una 90enne come va il sesso con suo marito e lei: “È morto” La gaffe di Antonella Elia a Citofonare Rai2. Poi, la finta proposta di matrimonio del suo compagno Pietro Delle Piane.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono gli inviati di Citofonare Rai2. Nella puntata del programma di Paola Perego e Simona Ventura, trasmessa domenica 1 ottobre, la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai, ha commesso una gaffe. Ma andiamo con ordine.

Citofonare Rai2, la gaffe di Antonella Elia

Antonella Elia è intervenuta a Citofonare Rai2 in collegamento da Vieste. Mentre Pietro Delle Piane gustava le specialità locali, la showgirl ha presentato a Simona Ventura e Paola Perego le sue ospiti: Annamaria di 76 anni, Maria di 69 anni, Mia di 90 anni e Dolores di 64 anni. Ha spiegato: "Queste signore sono troppo simpatiche, si divertono, fanno divertire, mangiano, bevono e ballano. Viva la vita". Dopo avere lanciato un video che mostrava le bellezze di Vieste ha commentato: "Che poesia, che mare, che sole, c'è amore ovunque in questo territorio. Per esempio, le mie belle comari, hanno le loro storie d'amore". Una di loro, Maria, ha chiarito di essere "zitella e contenta". Quindi, Antonella Elia si è rivolta alla signora Mia di 90 anni: "Signora bella, mi dica la verità, la passione tra lei e suo marito è sempre vivissima come all'inizio?". Mia ha replicato: "È sempre stata vivissima e bella e siamo sempre stati tanto contenti". Pietro Delle Piane ha provato a fermare la sua compagna, perché non andasse oltre. Trattenendola per un braccio, l'ha fatta anche cadere sul tavolo posizionato tra lei e le sue ospiti. Antonella Elia non si è data per vinta e, notando che la donna parlava al passato, ha indagato: "Però?". La signora, allora, ha detto chiaramente quello che tutti avevano ormai compreso: "Mio marito è morto". Pietro Delle Piane ha rimarcato il concetto: "È vedova". La showgirl ha ammesso sconsolata: "Che disastro. Mi dispiace, una tragedia, io non so come uscirne".

La finta proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia

A salvarla ci ha pensato il suo compagno, che ha preso la parola: "Scusate, ispirato da tutto questo amore, voglio dire una cosa anch'io. Paola, Simona, ospiti in studio, comari aiutatemi, supportatemi in questo momento così delicato. Se non lo faccio adesso, non lo faccio più". Si è inginocchiato, tenendo tra le mani una scatolina:

Antonella, amore mio, in questo posto unico, magico, dove il vento profuma di origano, salsedine e amore…erano giorni che volevo dirti questa cosa e adesso finalmente ho trovato il coraggio, con la speranza nel cuore, voglio chiederti una cosa.

Ma nella scatolina c'era solo uno spicchio d'aglio: "Mi prepari una bella bruschetta stasera con questo spicchio d'aglio, un filo d'olio e il pomodoro del luogo?" Antonella Elia ha replicato ironica: "Pietro vergognati, mi hai preso in giro, io pur di fare ascolti avrei detto anche di sì, lo sapete".