Riparte Citofonare Rai2, le novità dello show mattutino con Simona Ventura e Paola Perego Torna da domenica 1 ottobre l’appuntamento mattutino con Citofonare Rai2. Lo show condotto da Simona Ventura e Paola Perego torna con delle novità, tra cui la durata che è stata allungata di mezz’ora.

A cura di Ilaria Costabile

Al via la terza stagione di Citofonare Rai2, lo show della domenica mattina condotto da Simona Ventura e Paola Perego, che riparte dal 1 ottobre con alcune novità. Le due conduttrici sono pronte ad intrattenere il pubblico a casa con leggerezza, raccontando storie di personaggi noti dello spettacolo, inframmezzando il tutto con sketch e rubriche che, quest'anno, arricchiscono il programma.

Le novità di Citofonare Rai2

Si parte domenica 1 ottobre, alle ore 10:30 ma con mezz'ora in più rispetto alla precedente edizione, infatti il programma andrà in onda fino alle 13. Una piccola promozione per un contenitore della fascia mattutina che, infatti, era partito come un esperimento e si è confermato un prodotto in grado di catturare l'attenzione dei telespettatori, che con piacere hanno seguito le scorse edizioni in compagnia di Simona Ventura e Paola Perego.

Ad accompagnare le due conduttrici, quest'anno, ci satà una presenza fissa: Gene Gnocchi, che presiederà una rubrica dal titolo "Ufficio Digene", ritorna anche Valeria Graci con uno spazio scoppiettante e dal quale c'è da aspettarsi di tutto e infine, altra new entry, è l'attore caratterista Lucio Ciotola di cui non mancheranno le incursioni nel corso dello show. Confermatissima la band "Isola delle rose" che contribuirà a ravvivare lo show con musiche e performance, saranno poi protagonisti di un nuovo gioco telefonico, cioè: Rompiscatole.

Leggi anche Nel cast di Ballando con le stelle 2023 anche Teo Mammucari e Simona Ventura

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata sarà ricca di ospiti. In studio, infatti, arriverà il cast dell'ultimo film di Federico Moccia, ovvero "Mamma qui comando io" per cui si accomoderanno nel salotto televisivo di Perego e Ventura, gli attori Maurizio Mattioli, Corinne Clery, Simone Montedoro, Daniela Virgilio e anche il piccolo Alessio Di Domenicantonio. Saranno ospiti anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che racconteranno la storia della bellissima leggenda d’amore e mistero legata alla città di Vieste (Fg). La puntata si concluderà con la presenza di Simon and The Stars e il suo oroscopo settimanale.