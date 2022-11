Gaffe di Luciano al GF: “Gintonic sono io, l’aereo è dei miei amici”, ma era per Antonino e Ginevra Gaffe di Luciano Punzo al Grande Fratello Vip che, di fronte a un aereo dedicato ai “GinTonic”, saltella credendo si tratti di un gruppo di suoi amici. “L’aereo è per me”, commenta prima di scoprire, deluso, che si tratta di un omaggio al rapporto tra Antonino e Ginevra.

A cura di Stefania Rocco

Divertentissima gaffe di Luciano Punzo al Grande Fratello Vip. A generare l’equivoco che lo ha mandato in confusione è stato un aereo volato sulla Casa di Cinecittà il cui striscione rimandava ai “GinTonic”, il nome scelto dai fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Una curiosa assonanza, probabilmente, ha spinto Luciano a credere che la firma in questione nascondesse in realtà un gruppo di suoi amici. Ne è nata una scena esilarante che il Grande Fratello ha condiviso sui social.

Il video della gaffe di Luciano Punzo

Il video caricato sul profilo Twitter del Grande Fratello Vip mostra la scena per intero. Sullo sfondo c’è Luciano che pare osservare il cielo con una certa soddisfazione. “Hashtag (“astag” nella particolare pronuncia del concorrente) GinTonic. Questi sono gli amici miei. Io sono Gintonic tutta la vita. Hashtag GinTonic, io li amo tantissimo”, dice Punzo saltellando in giardino di fronte a Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che sembrano osservarlo incuriositi. È il volto di Forum, dopo avere atteso paziente che Luciano si allontanasse, a spiegare agli altri l’accaduto: “Ma l’avete visto Luciano, scusate? Hashtag Gintonic, vi amo tantissimo! Vedete, sta ringraziando per l’aereo”. Un istante dopo, Edoardo spiega a Luciano che lo striscione dell’aereo fa in realtà riferimento al rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. “Sono amici miei”, insiste Luciano, “Perché hashtag Gintonic mi chiamano alcuni amici miei, è una storia lunga”. “Gin sta per Ginevra, Tonis è Antonino. Adesso puoi andare a sotterrarti”, gli spiega quindi Tavassi e solo a quel punto Luciano, divertito, realizza di avere commesso una gaffe e si copre la testa con un plaid: “Che belli!”.

Luciano Punzo al Grande Fratello Vip

Luciano Punzo, ex volto di Temptation Island, è stato uno degli ultimi concorrenti a essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dichiaratosi single, ha lasciato fuori dalla Casa una relazione mai completamente interrotta con Manuela Carriero, fidanzata conosciuta durante la partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.