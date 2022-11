Antonino non vuole più essere associato a Ginevra Lamborghini: “È imbarazzante, non ho 15 anni” “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla, mi ha fatto un po’ paura. Mi sono imbarazzato”, spiega Antonino ad Oriana. La situazione “Gintonic” è diventata ormai insopportabile da gestire per lui. Soprattutto ora che le sue attenzioni sono per ben altre donne della Casa.

A cura di Giulia Turco

Antonino Spinalbese è stufo di essere continuamente ancora associato a Ginevra Lamborghini. Tra loro stava nascendo una bella amicizia, ma è inevitabile che dalla squalifica della cantante i rapporti si siano allentati. Per questo, secondo Antonino, sta diventando anche imbarazzante ricevere messaggi e aerei dai loro sostenitori, soprattutto adesso che le sue attenzioni sono completamente sposatate su altro.

Perché la situazione Gintonic sta diventando pesante da gestire

Durante un confronto con Oriana Marzoli in magazzino, Spinalbese spiega alla nuova concorrente che con Ginevra non c’è nulla di concreto in piedi. “I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse un suo ritorno. La gente vuole la storia, ma io non ho mica 15 anni”, si giustifica. “L’ho conosciuta due settimane, cosa dovrei fare? Dai, ti prego, è anche imbarazzante”. Antonino di sarebbe sentito profondamente a disagio quando ha rivisto Ginevra entrare in casa per una sorpresa: “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla, mi ha fatto un po’ paura. Mi sono imbarazzato”, spiega ad Oriana.

Tu prendi la mia situazione con te. Ci conosciamo da tre giorni ed è nata una sintonia. Se esci, tra tre settimane qui dentro, non è che mi scordo, ma se torni mi imbarazzo. Perché direi ‘ma io questa ragazza non la conosco per nulla, sono passate più settimane dalla sua uscita che di conoscenza’. Quindi mi pare anche assurdo pensare a ritorni o cose simili.

L'attrazione di Spinalbese per Oriana Marzoli

Non è escluso comunque che il suo atteggiamento nei confronti di Ginevra possa essere mutato anche in favore dell'attrazione che prova per Oriana Marzoli. Interrogato sull'argomento Antonino non ha mai smentito che l'influencer sudamericana rientra nel suo prototipo di donna. Le sue attenzioni hanno già scatenato una gelosia irrefrenabile da parte di Sofia Giaele. “Tu come ragazzo qui dentro mi piaci, ma non farei mai nulla con te perché i sentimenti sono altri e sono innamorata di mio marito”, ha chiarito la modella. “Non sono gelosa di te, ma del rapporto che abbiamo".