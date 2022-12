Fiorello punta su Maria De Filippi per la prima di VivaRai2, compleanno in diretta con Amadeus Fiorello sfoggia tutte le sue carte per la prima del suo nuovo programma. Dal collegamento con Fagnani agli auguri finali per Maria De Filippi, VivaRai2 si dimostra una summa dei suoi ultimi esperimenti Tv.

A cura di Andrea Parrella

La prima puntata di VivaRai2 è stata un saggio di tutto quello a cui Fiorello ci ha abituati negli ultimi anni, una rassegna stampa show che è una summa degli esperimenti televisivi compiuti da Fiorello negli ultimi dieci anni, dall'Edicola a VivaRaiPlay e che conferma la sua capacità di saper sfruttare come pochi lo strumento dello smartphone, implementato alla perfezione nella scrittura dei suoi programmi. Sia come strumento di ripresa che per il suo utilizzo primario, quello di mettersi in contatto con gli altri.

Forte anche di una rete di rapporti che è un enorme punto di forza, nel corso della prima puntata Fiorello si è messo in collegamento con Francesca Fagnani per l'annuncio della sua partecipazione a Sanremo, ha ricevuto una telefonata da Paola Perego, foto da Paola Cortellesi e sul finire della prima puntata ha anche celebrato il compleanno di Maria De Filippi in diretta. La conduttrice, che il 5 dicembre 2022 compie 61 anni, si è collegata in video con il conduttore e Amadeus spegnendo virtualmente le candeline sulla sua torta.

Un canale, quello che va da Fiorello e Amadeus va verso Maria De Filippi, già percorso dalla coppia di conduttori ai tempi del primo Sanremo insieme, nel 2020, quando una delle serate si aprì proprio con Fiorello travestito da De Filippi e una telefonata in diretta alla conduttrice dall'Ariston.

Una prima puntata di VivaRai2 che ha certamente beneficiato dell'incredibile traino promozionale sulle reti Rai di queste ultime settimane (il jingle del programma è stato a dir poco assillante), così come del formato "Aspettando VivaRai2" trasmesso prima su Instagram, poi su RaiPlay. La presenza di Amadeus il giorno dopo l'annuncio dei 22 Big in gara a Sanremo 2023 ha fatto il resto, generando grande aspettativa per il programma, che però si dimostra molto più centrato rispetto all'ultimo esperimento di VivaRaiPlay e potrebbe essere il vero veicolo di rinascita di Rai2 su cui l'azienda punta molto in questa stagione.