Il compleanno di Maria De Filippi, come ha festeggiato e chi è stato il primo a farle gli auguri La giornata di lunedì 5 dicembre Maria la trascorre a lavoro, nel suo ufficio, poi tra gli studi Elios, facendo lo slalom tra le decine e decine di mazzi di fiori che le vengono fatti recapitare. Rispondendo agli auguri, tra i quali anche quelli di Fiorello e Amadeus, tra i primi ad arrivare.

A cura di Giulia Turco

(Maria De Filippi e i suoi collaboratori, foto Chi)

Lo scorso anno ha spento le candeline della cifra tonda, questa volta le tocca il 61. Con la discrezione che notoriamente la contraddistingue, Maria De Filippi festeggia il suo compleanno e lo fa nell'ambiente che le è più familiare, senza venire meno ai suoi impegni lavorativi. Nel suo ufficio prima, tra uno studio e l'altro dei suoi programmi poi, facendo lo slalom tra le decine e decine di mazzi di fiori che le vengono fatti recapitare.

Come ha passato il suo compleanno Maria De Filippi

Il settimanale Chi ha immortalato con un breve ed essenziale servizio, come è lei d'altronde, il giorno del compleanno di Maria. È la donna della tv, amata dal pubblico tanto quanto da chi lavora o ha lavorato in passato con lei. Lo dimostrano la miriade di messaggi inviati sui social, da parte di chi le sarà sempre riconoscente: da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, Giulia Stabile, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, solo per citarne alcuni. La giornata di lunedì 5 dicembre la trascorre a lavoro, iniziando la mattinata nel suo ufficio nel centro di Roma, sposandosi poi tra gli studi degli Elios, fuori città. Con lei ci sono una manciata di collaboratori, con i quali si concede un caffè trovando il tempo per scattare le foto per il servizio di Chi, con un coloratissimo mazzo di margherite in mano. Chi racconta che in studio è stata portata una torta di compleanno ed è stato organizzato un aperitivo. Lei, con modestia e gentilezza, ha ringraziato tutti per gli auguri.

(Maria De Filippi, foto Chi)

Gli auguri di Fiorello in diretta su Viva Rai 2

Tra i primi che le hanno fatto gli auguri c'è senz’altro Fiorello, che durante il suo primo appuntamento in diretta con Viva Rai 2, alle prime luci del mattino, l’ha sorpresa con una videochiamata. Ad attenderla anche una torta di compleanno che Maria è riuscita a spegnere, virtualmente, con l'aiuto di Fiorello e Amadeus. Non i primi in assoluto, comunque, visto che alla domanda del conduttore se Maurizio Costanzo le avesse già fatto gli auguri, Maria ha risposto dolcemente: "Sì, certo".