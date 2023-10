Fedez sarà tra i giudici ai live di X Factor: “Mi hanno fatto il certificato medico” “Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X Factor”, ha fatto sapere il rapper. La produzione del programma aveva garantito la sua presenza solo fino a prima del 26 ottobre, essendo le puntate già registrate.

A cura di Giulia Turco

Fedez sarà sulla poltrona da giudice ad X Factor. Lo ha fatto sapere nel corso di una diretta Instagram, rispondendo alle domande di alcuni suoi fan, preoccupati per la sua salute, dopo il recente ricovero in ospedale. Fino all’ultimo sembrava che la sua presenza fosse stata lasciata in sospeso e che la produzione avesse considerato l’idea di un sostituto per la fase dei live del programma.

Il rientro ad X Factor per i live

“Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X Factor”, ha fatto sapere invece il rapper, togliendo ogni dubbio. Sarà quindi regolarmente dietro al pancone del talent show targato Sky insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, per decretare i migliori talenti di questa edizione. Nella serata di giovedì 19 ottobre andrà in onda la puntata già precedentemente registrata degli Home Visit, mentre a partire dal 26 ottobre, la settimana successiva, tutti gli artisti saranno convocati per la diretta tv che vedrà sfidarsi i 12 migliori talenti in gara.

Come sta Fedez dopo l'operazione

“Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi”, ha poi spiegato il rapper nel corso della diretta Instagram. Sono state settimane di grande preoccupazione e dopo il rientro a casa dall’ospedale il rapper ha rallentato i ritmi per potersi riprendere al meglio. Ora però le sue condizioni di salute sono fuori pericolo e ha praticamente ripreso la sua vita in tutto. Di recente ha anche festeggiato il suo 34esimo compleanno, “il compleanno più bello di sempre”, come ha fatto sapere sui social, volando a Manchester per il concerto dei Bkink 182 che desiderava da tempo. “Il dottore mi aveva fatto una promessa: se i tuoi esami del sangue sono accettabili puoi andare al concerto dei Blink il giorno del tuo compleanno a Manchester”.