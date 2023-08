Fabio Fazio riapre le pagine social di Che Tempo Che Fa: “Abbiamo perso tutti i follower di prima” Fabio Fazio è tornato sulle pagine social di CTCF, specificando che tutti i contenuti e i follower di prima sono stati rimossi. “Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi, ma dovete seguirci come se fosse la prima volta. Ciò non giova a nessuno, ma vedremo come va”.

A cura di Giulia Turco

Le pagine social di Che Tempo Che Fa sono tornate attive, l’intricata questione che ha tenuto legati fino all’ultimo Fabio Fazio alla Rai sembra essere giunta all’epilogo. Il conduttore ha annunciato con un video di essere tornato in possesso di tutti i profili legati al programma, con un dettaglio non indifferente: gli oltre 4 milioni di follower sono spariti, si dovrà ripartire da zero.

Il video annuncio di Fabio Fazio

“Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di Che Tempo Che Fa”, ha fatto sapere il conduttore con un video di benvenuto, anzi di bentornato per tutti coloro che hanno visto riattivarsi i profili social della sua trasmissione. “È una grande notizia e e sono molto contento: finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il ‘refollowing’, quindi anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta”, spiega. “Detto questo sono molto contento di riaprire il dialogo con voi. Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti, ciò non giova a nessuno. Vediamo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda”.

Il video annuncio fa seguito ad un comunicato con il quale è stato annunciato che L’OFFicina, società di Fazio il cui 50% è stato acquistato dal gruppo Banijay, ha ritenuto “proprietario e urgente dopo aver subito la brusca e improvvisa chiusura degli storici profili social, restituire alla grande community di Che tempo che fa, composta da quasi 4 milioni di persone, una nuova casa per continuare a seguire l’esclusivo racconto del programma”.

Cos'era successo alle pagine social di Che Tempo Che Fa

Sulla vicenda delle pagine social ci si interrogava ormai da settimane. Fanpage.it aveva sollevato la questione notando che, dopo la chiusura di CTCF su Rai 3, le pagine social del programma erano rimaste attive estromettendo il conduttore dall’immagine e dalla gestione dei profili e trasformate in una sorta di archivio statico delle passate edizioni del programma. Sia Fazio che Littizzetto e Filippa Lagerback avevano mostrato non poche perplessità circa questa scelta. Poche ore dopo, Rai ha diffuso un comunicato nel quale si precisava che l’azienda stava procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF, “in quanto di sua proprietà”.

Fanpage.it ha appeso nei giorni successivi che tra Fazio e la Rai si sarebbe svolta una trattativa, per il passaggio delle pagine social, un vero e proprio tesoretto se si considera che quello di Fazio era il programma di informazione più seguito sui social, con 4,6 milioni di interazioni e 18,7 video views. A quanto pare Rai in un primo momento avrebbe rifiutato le proposte economiche ricevute, ritenendole insufficienti. Negli ultimi giorni, poi, si sarebbe trovato un pinto d’incontro, piuttosto amaro, che ha messo Fazio nella condizione di doversi riconquistare il suo pubblico social da zero.