Rai si tiene le pagine social di Che Tempo Che Fa, Lagerback e Fazio polemici: “A che serve?” Si accende la polemica intorno alla decisione della Rai di trattenere gli account social di Che tempo che fa dopo il passaggio di Fabio Fazio a Nove con il suo format. Filippa Lagerback critica il servizio pubblico con un post sui social e Fazio la segue a ruota. Ecco cosa sta succedendo.

A cura di Stefania Rocco

La scelta di Fabio Fazio di portare su Nove il format Che tempo che fa ha visto la Rai, proprio nelle ultime ore, procedere con la decisione di trattenere gli account social del programma. I profili Instagram, Facebook e Twitter della trasmissione, sebbene Fazio sia detentore del marchio, sono rimasti di proprietà della televisione pubblica che ha estromesso il conduttore e la sua squadra dalla gestione dei profili, trasformando gli account in una sorta di archivio storico della trasmissione attraverso il quale rivedere alcuni dei contenuti proposti tra il 2020 e il 2023.

La reazione di Fabio Fazio e Filippa Lagerback

Filippa Lagerback, protagonista di Che tempo che fa insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, è stata la prima a commentare la scelta della Rai di trattenere gli account social della trasmissione. “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio”, si è chiesta Filippa in una Instagram story che ha riproposto la questione, già analizzata qualche ora fa su Fanpage.it. La story è stata riportata da Fazio che, evidentemente, si è posto la stessa domanda della collega. Per il momento, la Rai non ha motivato la decisione di trattenere la proprietà degli account social storici di Che tempo che fa.

Fabio Fazio annuncia la data di inizio di Che tempo che fa su Nove

Intanto, attraverso il suo profilo Instagram, Fazio ha annunciato la data di partenza della prossima edizione di Che tempo che fa, la prima in onda su Nove. Il debutto è previsto per il prossimo 15 ottobre.

I numeri social di Che tempo che fa

Con la decisione della Rai di trattenere gli account Instagram, Facebook e Twitter di Che tempo che fa, Fazio e la sua squadra saranno costretti a ricostruire da capo l’infrastruttura social. Un’infrastruttura che aveva garantito un’ottima resa sui social. Com’è noto, Che tempo che fa è il programma di informazione più seguito sui social, avendo garantito numeri che la squadra che curerà la messa in onda dello storico format Rai su Nove impiegherà tempo a eguagliare.