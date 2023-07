Fabio Fazio sparisce dai social di Che Tempo Che Fa, gli account restano di proprietà della Rai Fabio Fazio porterà sul NOVE Che Tempo Che Fa, ma dovrà rinunciare alle pagine social, asset importante del programma in questi anni. Sebbene il conduttore sia detentore del marchio, gli account della trasmissione sono rimasti, infatti, nelle mani del servizio pubblico.

A cura di Andrea Parrella

Il passaggio di Fabio Fazio a Nove è ormai cosa fatta. Il conduttore ha annunciato il suo addio alla Rai dopo 40 anni di lavoro e partirà dalla prossima stagione conuna nuova edizione di Che Tempo Che Fa su un'altra rete. Non cambieranno, infatti, i connotati del programma in onda per vent'anni sulle reti Rai. La trasmissione conserverà il titolo e le sue connotazioni perché Fazio detiene la proprietà del marchio del programma dal 2007.

I social di Che Tempo Che Fa diventano archivio Rai

Diverso il discorso per quanto riguarda le pagine social della trasmissione, negli ultimi anni diventate un propulsore importante per il programma condotto da Fabio Fazio. Nelle ultime gli account Instagram, Facebook e Twitter hanno subito una modifica sostanziale, con il logo della Rai che ha sostituito il volto di Fabio Fazio e la didascalia che fa riferimento all'archivio del programma dal 2020 al 2023. In sostanza gli account sono di proprietà della Rai che ne resta detentrice nonostante il cambio di rete e potrà utilizzarle per il materiale a disposizione relativo alle ultime stagioni della trasmissione. Non vale lo stesso discorso per l'account Tik Tok della trasmissione, che al momento presenta ancora intestazione e foto immutate.

Può apparire un elemento irrilevante, ma non lo è. Le pagine social di Che Tempo Che Fa hanno rappresentato un volano fondamentale del programma nelle ultime stagioni e in particolare nelle ultime settimane di messa in onda sulle reti Rai, con un'operazione revival che ha celebrato i vent'anni del programma con le immagini e gli ospiti più rilevanti passati negli studi Rai e ospitati da Fabio Fazio.

Che Tempo Che Fa programma di informazione più seguito sui social

Ora Che Tempo Che Fa e la squadra di Fazio dovranno ricostruire da capo l'infrastruttura social, non potendo contare sul prezioso materiale d'archivio Rai. Non sarà semplice, dunque, raggiungere gli stessi numeri nel breve periodo. Numeri che rendevano Che Tempo Che Fa, per distacco, il programma di informazione più seguito sui social, come attestato da varie indagini dei mesi scorsi.